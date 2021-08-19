Що передувало таким припущенням
Напередодні виборів у російську Держдуму, окупанти час дарма не витрачають та вже вигадали механізм примусу мешканців окупованих територій до волевиявлення. Бойовики примушують "бюджетників", "чиновників" та пенсіонерів голосувати.
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А також проти волі отримувати російські паспорти під загрозою звільнення. Роблять це, звісно, через погрози і шантаж. Тож найближчим часом на тимчасово непідконтрольній території України можуть впровадити і примусову вакцинацію російським "Спутник Лайт". Про це мовиться на порталі Depo.Донбас.
Ті, хто з якихось причин досі не оформив громадянство РФ, зобов'язані зробити це найближчим часом. А потім оформити СНІЛС (страховий номер індивідуального особового рахунку), зареєструватися на порталі держпослуг для участі у виборах в Державну думу,
– мовиться в одному із місцевих пабліків.
При цьому, працівників примушують надсилати підтвердження. Ба більше, керівники підрозділів мають робити щотижневі звіти перед керівництвом, а звідти їх передають до "міністерств".
"У звітах вказуються подробиці – про стадії отримання паспортів, реєстрації на держпослуги і подачі заяв на голосування", – повідомляють у пабліку.
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Можливий примус до щеплень
Місцеві побоюються, що у такий спосіб так звана влада під егідою Кремля візьметься впроваджувати і примусову вакцинацію – зі звітами і погрозами.
Здебільшого жителі Донбасу сподіваються вакцинуватися в Росії "Спутником V" або в Україні затвердженими вакцинами. Втім, для цього треба якось виїхати з окупованих територій.
"Більшість населення квазіреспублік працездатного віку не горить бажанням (м'яко кажучи) колотися вакциною "Спутник Лайт". Ті, у кого є можливість, планують їхати в Ростовську область, щоб отримати повноцінний "Спутник V". Мало хто, але вони є, розглядають можливість прищепитися в Україні, вакцинами, які отримали офіційне визнання в Європі", – зазначили у закритому пабліку.
Вибори у Держдуму: головне
- Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Проявити активність на незаконних виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.