Примусова вакцинація "Супутником": жителі окупованого Донбасу переживають через можливі погрози

На окупованому Донбасі жителі побоюються, що їх силою змушуватимуть вакцинуватись російським "Супутником Лайт". Схожа історія вже була із паспортизацією та голосуванням.

Що передувало таким припущенням

Напередодні виборів у російську Держдуму, окупанти час дарма не витрачають та вже вигадали механізм примусу мешканців окупованих територій до волевиявлення. Бойовики примушують "бюджетників", "чиновників" та пенсіонерів голосувати.

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А також проти волі отримувати російські паспорти під загрозою звільнення. Роблять це, звісно, через погрози і шантаж. Тож найближчим часом на тимчасово непідконтрольній території України можуть впровадити і примусову вакцинацію російським "Спутник Лайт". Про це мовиться на порталі Depo.Донбас.

Ті, хто з якихось причин досі не оформив громадянство РФ, зобов'язані зробити це найближчим часом. А потім оформити СНІЛС (страховий номер індивідуального особового рахунку), зареєструватися на порталі держпослуг для участі у виборах в Державну думу,

– мовиться в одному із місцевих пабліків.

При цьому, працівників примушують надсилати підтвердження. Ба більше, керівники підрозділів мають робити щотижневі звіти перед керівництвом, а звідти їх передають до "міністерств".

"У звітах вказуються подробиці – про стадії отримання паспортів, реєстрації на держпослуги і подачі заяв на голосування", – повідомляють у пабліку.

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Можливий примус до щеплень

Місцеві побоюються, що у такий спосіб так звана влада під егідою Кремля візьметься впроваджувати і примусову вакцинацію – зі звітами і погрозами.

Здебільшого жителі Донбасу сподіваються вакцинуватися в Росії "Спутником V" або в Україні затвердженими вакцинами. Втім, для цього треба якось виїхати з окупованих територій.

"Більшість населення квазіреспублік працездатного віку не горить бажанням (м'яко кажучи) колотися вакциною "Спутник Лайт". Ті, у кого є можливість, планують їхати в Ростовську область, щоб отримати повноцінний "Спутник V". Мало хто, але вони є, розглядають можливість прищепитися в Україні, вакцинами, які отримали офіційне визнання в Європі", – зазначили у закритому пабліку.

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