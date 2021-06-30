Причиною мутацій є зміни в спайковому білку
Зміни в спайковому білку SARS-CoV-2 визначають можливості вірусу для швидкої передачі і поширення. Дослідники з Університету Дьюка визначили механізм цих процесів, аби зупинити стрімке поширення мутованих версій коронавірусу світом.
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Дивно, скільки варіантів є у вірусу, щоб стати більш заразним. Природа дуже розумна,
– зазначив співавтор роботи Софі Гобейл.
Поки не ясно, як це відкриття вплине на розробку нових і вдосконалення вже наявних вакцин. На думку дослідників, у міру розвитку SARS-CoV-2 спайковий білок буде зазнавати нових змін.
Походження коронавірусу та мутованих версій: коротко про головне
- До слова, походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається незрозумілим. Вчені, експерти ВООЗ та кілька світових лідерів наполягають на новому, більш ретельному розслідуванні того, як вірус з'явився на світ.
- Наразі ж новою небезпекою є активне поширення мутованої версії коронавірусу – дельта. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.
- Експерти наголосили, що дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.