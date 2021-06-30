"Природа дуже розумна": вчені відкрили механізм утворення заразніших штамів коронавірусу

Вчені зрозуміли, чому з'являються заразніші версії SARS-CoV-2. Виявилось, причиною є висока стійкість нових штамів до антитіл, поясненням якої є зміни в спайковому білку. Зокрема, у варіанті альфа та дельта ці зміни різні.

Причиною мутацій є зміни в спайковому білку

Зміни в спайковому білку SARS-CoV-2 визначають можливості вірусу для швидкої передачі і поширення. Дослідники з Університету Дьюка визначили механізм цих процесів, аби зупинити стрімке поширення мутованих версій коронавірусу світом.

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Так, бразильський і південноафриканський варіанти мають один механізм, а, наприклад, британський інший.

Дивно, скільки варіантів є у вірусу, щоб стати більш заразним. Природа дуже розумна,

– зазначив співавтор роботи Софі Гобейл.

Поки не ясно, як це відкриття вплине на розробку нових і вдосконалення вже наявних вакцин. На думку дослідників, у міру розвитку SARS-CoV-2 спайковий білок буде зазнавати нових змін.

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