Представники охорони здоров'я Каліфорнії та Нью-Йорка опублікували дослідження про те, що найбільш захищеними від Дельти є люди, які і перехворіли, і вакцинувалися проти COVID-19.

Однак це не стосуються штаму Омікрон, який наразі становить 99,5% випадків коронавірусу у США.

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Водночас найнижчий захист мають ті, хто не перехворів і не отримав жодного щеплення проти COVID-19.

Результати аналізу базуються на даних пацієнтів, які інфікувались коронавірусом з травня по листопад 2021 року, коли домінантним варіантом був штам Дельта.

Що побачили вчені

Відтак, учені встановили, що серед людей, які перехворіли, було менше випадків COVID-19, ніж серед тих, які були вакциновані.

Ці дані були зовсім іншими, коли домінував варіант Альфа.

До варіанту Дельта вакцинація проти COVID-19 давала кращий захист від інфікування в майбутньому, ніж виживання після попередньої інфекції,

– сказав доктор Сілк.

Однак, як тільки домінувати у США почав штам Дельта, "виживання після попередньої інфекції почало забезпечувати більший захист від наступної інфекції, ніж вакцинація".

Крім того, вчені наголосили, що здобуття імунітету внаслідок природного зараження несе величезні ризики для здоров'я та життя людини.

Важливо! У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) наголосили, що вакцинація залишається найбезпечнішим та ефективним проти COVID-19.

Бустер проти Омікрону

Про вакцинацію як найбезпечніший спосіб захисту від коронавірусу також стверджує державна епідеміологиня Департаменту громадського здоров'я Каліфорнії Еріка Пан.

За її словами, останні дані щодо дуже заразного варіанту Омікрон показують, що бустерне щеплення забезпечує значний додатковий захист від зараження, госпіталізації та смерті.

CDC продовжує вивчати вплив вакцинації, ревакцинації та попереднього зараження на людину під час спалаху Омікрону і планує надати додаткові звіти згодом.

Нагадаємо, чеська співачка Гана Горка померла, бо спеціально заразилася COVID-19, не будучи вакцинованою.

Увага! Інше дослідження Центру з контролю над захворюваннями показують, що у 36% людей, які перехворіли на коронавірус, взагалі не виробились антитіла до хвороби. Натомість після вакцинації Pfizer або Moderna антитіла виробляються у всіх щеплених, окрім людей з імунними захворюваннями.

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У ВООЗ вважають, що швидке поширення штаму Омікрон свідчить, що ті заходи, які працювали раніше, не є ефективними проти нових викликів.

Тож експерти закликали складати правила в'їзду до країни, орієнтуючись на оцінку епідемічних ризиків, аби уникнути додаткового фінансового завантаження на мандрівників. Наприклад, не вимагати сертифікат про вакцинацію, оскільки щеплені люди теж можуть бути переносниками вірусу.

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