Пришвидшує одужання від COVID-19: в одному препараті виявили позитивний побічний ефект

Дослідники Віденського медичного університету показали, що препарат, який входить до групи антикоагулянтів, не тільки сприятливо впливає на виживання пацієнтів із COVID-19, а й впливає на тривалість хвороби.

COVID-19 – багатогранне інфекційне захворювання, серед багатьох ускладнень часто трапляється і згортання крові. Пацієнти з COVID-19 мають підвищений ризик тромбозів та емболів, таких як інсульти, інфаркти легенів, міокарда та навіть тромбози глибоких вен.

До теми В Україні заборонили популярний препарат для жінок: засіб небезпечний для здоров'я

Використання препаратів, які пригнічують згортання крові, входить до рекомендацій щодо лікування COVID-19 з липня 2020 року.

Ці ускладнення під час госпіталізації прямо впливають на самопочуття пацієнтів та підвищують ризик смерті від COVID-19,

– повідомив Давид Перейра з Віденського медичного університету.

Після багатоцентрового аналізу пацієнтів з COVID-19 у Відні, Лінці та Інсбруку група дослідників заявила, що згортання крові зустрічається майже у всіх COVID-пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії або які помирають внаслідок COVID-19. Хоча антикоагулянтні препарати покращують виживання пацієнтів із COVID-19, вони не впливають на імунологічні процеси, пов'язані зі зсіданням крові (імунотромбоз).

Низькомолекулярний гепарин скорочує тривалість інфекції

Але аналіз показав, що у пацієнтів, які отримували низькомолекулярний гепарин, період активної інфекції SARS-CoV-2 скорочується.

У пацієнтів, які отримують цей препарат, час інфікування в середньому на чотири дні коротший, ніж у пацієнтів, які не одержують низькомолекулярний гепарин. Ми були здивовані, побачивши, що низькомолекулярний гепарин може чинити прямий вплив на коронавірус та його заразність,

– сказав Девід Перейра.

Експериментальні дослідження показали, що гепарин може пригнічувати здатність SARS-CoV-2 зв'язуватися з клітинами, тим самим запобігаючи їхньому зараженню.

Ці спостереження були зроблені внаслідок тісної співпраці між трьома залученими лікарнями:

лікарнею Фаворітен у Відні,

регіональною лікарнею Інсбрука,

університетською лікарнею Йоханнеса Кеплера в Лінці.

Це вкотре підкреслює важливість співпраці під час пандемії COVID-19 для кращого розуміння хвороби та її лікування.