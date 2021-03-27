На Тернопільщині кількох приватних підприємств вакцинували проти коронавірусу поза чергою. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко засудив цей факт.

"Приватна" вакцинація у Тернополі

В Тернопільській області 24 березня 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату" отримали вакцину проти коронавірусу поза чергою. Обидві компанії похвалились цим у фейсбуці, опублікувавши фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. До слова, зараз до цієї публікації приховали доступ.

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Координаторка вакцинації у Тернопільській області Марія Павельєва заявила, що нічого про це не знає.

Вона розповіла виданню Liga, що не знає ні про те, на яких підставах "Агропродсервіс" міг отримати вакцини, ні про факт щеплення співробітників цієї фірми взагалі.

Я не знаю такої інформації. Я вивчу. Поки що не можу вам сказати, тому що я працюю з цифрами. У мене є багато інформації, але я працюю з цифрами,

– зазначила координаторка щеплень.

Як пишуть місцеві ЗМІ, "Агропродсервіс" отримав 40 доз вакцини після звернення до місцевого "Центру первинної медико-санітарної допомоги".

Директор цього закладу Микола Медвідь відповів, що що не знає про "Агропродсервіс" і що до них не надходило жодних звернень.



Скриншот з фейсбук-сторінки Агропродсервісу

Реакція ОП на вакцинацію поза чергою у Тернополі

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації.

На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги.

За його словами, обласна влада Тернопільщини уже отримала "перше та останнє попередження щодо цього інциденту".

Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити. Ми маємо надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях,

– заявив заступник глави Офісу Президента.