Обсяг допомоги, яку можна отримати безоплатно, залежить від пакета, за яким заклад підписав контракт з НСЗУ. Про це розповіла представниця пресслужби НСЗУ Христина Петрик.

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Які послуги можна отримати безоплатно

Завдяки Програмі медичних гарантій українці можуть укладати декларації із сімейними лікарями, консультуватися у вузьких спеціалістів, проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень та отримувати інші медичні послуги у приватних лікарнях.

Ще раз зверніть увагу: безоплатна медична допомога надається лише тими приватними центрами та лікарями-ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

Якщо пацієнти укладають декларацію із таким сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, то й обслуговуються у нього безоплатно, як у державній лікарні: отримують консультації, базові аналізи та обстеження, призначення та електронні рецепти на "Доступні ліки" й інсулін.

Безкоштовні консультації вузьких спеціалістів доступні у приватних закладах, які уклали договори із НСЗУ за "амбулаторним" пакетом.

Як отримати консультації й куди можна звернутися без направлення

Отримати консультації безоплатно можна за наявності електронного направлення. Без направлення можна звернутися до:

гінеколога,

психіатра,

нарколога,

стоматолога,

фтизіатра,

лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

У приватних центрах також можна безоплатно спостерігати за перебігом вагітності й зробити всі необхідні обстеження, готуючись до пологів. Для цього потрібно обрати заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "ведення вагітності в амбулаторних умовах". Направлення до гінеколога для спостереження вагітності не обов'язкове,

– додала Петрик.

Окрім цього, без наявності електронного направлення можна зробити щеплення проти COVID-19 у тих лікарів-ФОП та приватних закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "вакцинація від COVID-19".

Тим часом послуги із раннього виявлення новоутворень можна проходити за пакетами "мамографія", "бронхоскопія", "колоноскопія", "гістероскопія", "цистоскопія" та "гастроскопія". Для таких обстежень пацієнти повинні мати електронні направлення.

Окрім цього, у 2022 році приватні заклади за договорами з НСЗУ надають мобільну паліативну допомогу, гемодіаліз, послуги з реабілітації (для отримання яких теж потрібне направлення).

Наразі безоплатну допомогу за договорами з НСЗУ за Програмою медичних гарантій надають понад тисяча приватних закладів.

Як дізнатися, які послуги надає приватний заклад чи лікар