У приватній клініці Києва жінці вирізали матку через помилку: лікарю повідомили про підозру

В одній зі столичних приватних клінік лікар-акушер-гінеколог припустився помилки під час кесаревого розтину. Внаслідок цього жінці довелося видаляти матку.

Ситуація трапилась ще у 2019 році. Лише нещодавно Київська міська прокуратора повідомила лікарю про підозру.

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Співробітника клініки підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. А це 1 стаття 140 Кримінального кодексу України.

Що трапилось у 2019 році

6 серпня 2019 року жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності, госпіталізували до приватної клініки.

Лікар-акушер-гінеколог порушив техніку кесаревого розтину та допустив дефект, що призвело до післяопераційних ускладнень.

Внаслідок цього жінці довелося видаляти матку. Тепер вона не зможе мати власних дітей.

Наразі лікарю-акушер-гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності,

– йдеться в повідомленні.

Що загрожує лікарю, якщо встановлять його провину

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін не більше 5 років. Також вона передбачає виправні роботи, обмеження чи позбавлення волі до 2 років.

У прокураторі підкреслили, що поки провину людини не довели та не встановили обвинувальним вироком суду, вона вважається невинною у вчиненні злочину (62 стаття КК України).