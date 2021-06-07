Попередньо, у дітей виявили сальмонельоз
За цим фактом відкрили кримінальне провадження – винуватцям загрожуватиме покарання – від штрафу до позбавлення волі до трьох років.
До теми Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Занедужали 26 дітей віком від 6 до 10 років. Шістьох дітей довелося госпіталізувати до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Попередньо фахівці встановили у дітей сальмонельоз.
Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Механізм передавання інфекції — фекально-оральний. Зараження відбувається аліментарним, водним і побутовим шляхами.
Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2 – 3 діб.
Хвороба може перебігати в легкій формі, але в деяких випадках може становити загрозу для життя.
Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.
Водночас остаточний діагноз назвуть сьогодні, 7 червня після закінчення епідеміологічного розслідування.
Версії причин отруєнь
Відомо, що приїхали діти до табору на спортивні змагання. Занедужали діти уже наступного дня після заїзду.
- Тому за однією з версій – діти отруїлися дорогою на відпочинок, у потягу.
- Однак, за іншою, дітям стало зле вже після харчування в їдальні табору.