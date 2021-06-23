Штам коронавірусу виявили у 66-річної матері та 16-річної дитини. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Інфікованих забрали до лікарні, але їх стан – стабільний.

В Україні немає тестів, щоб виявляти новий штам

Данілов розповів, що в Україні є 4 лабораторії, які можуть виявляти новий штам. Зокрема, 2 приватних та 2 державних.

Однак немає тестів, які діагностують індійський штам. За словами чиновника, влада вже звернулась до ВООЗ.

Можуть зупинити сполучення з деякими країнами

Данілов зазначив, що апарат РНБО зібрався на засідання, щоб обговорити проблему поширення "індійського" штаму.

На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету Ради, вірусологи, медики і науковці.

Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Росії, Білорусі, Великої Британії та Індії,

– сказав секретар.

Данілов не виключив, що можуть повністю припинити сполучення з деякими країнами.

Що відомо про штам "Дельта"