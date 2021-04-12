Привласнення 30 мільйонів гривень: матеріали справи Охматдиту відкрили
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі про зловживання службовим становищем, що призвело до завдання понад 30 мільйонів гривень збитків під час будівництва "Охматдиту"
Джерело:пресслужба САП
Детективи Національного бюро України за процесуального керівництва САП відкрили двом підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
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Про кого йде мова:
- колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд";
- керівника приватного підприємства-генпідрядника.
Третього підозрюваного, керівника приватної компанії, оголошено в розшук. Як повідомили у САП, стосовно нього ймовірне спецрозслідування.
Що сталось
Слідство встановило, що у 2013 році підозрювані у змові сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".
Насправді ж ніякого постачання не було і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері "обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 мільйонів гривень.
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