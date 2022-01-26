Ні в якому разі не приймайте ліки заради потенційного приємного побічного ефекту! Разом із приємними ефектами завжди йдуть і дуже серйозні та неприємні. Тому перед застосуванням будь-яких ліків потрібно проконсультуватися з лікарем.

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Довгі вії

Препарат: латанопрост

Краплі, які призначають під час лікування глаукоми, посилюють ріст вій. Цю побічну дію аналогів простагландину використовують у косметичних цілях – як засіб для посилення росту вій і брів. А у тих, хто лікує глаукому, вії справді можуть стати густішими і довшими. Правда, при цьому може потемніти шкіра повік, а вії іноді починають рости неправильно – у бік очного яблука та пошкоджують рогівку.

Ріст волосся

Препарат: фінастерид

Препарат для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) може посилити ріст волосся. ДГПЗ – стан, при якому простата збільшується в розмірах і перекриває уретру, це викликає труднощі при сечовипусканні. Фінастерид уповільнює ріст тканини передміхурової залози та протягом кількох місяців зменшує її розмір. Ріст волосся відбувається протягом прийому фінастериду, після припинення ефект зникає. При цьому серед небажаних явищ є зниження потенції та лібідо, застосовують ліки лише за призначенням лікаря.

Зниження ризику раку молочної залози

Препарат: метформін

Ці ліки для зниження рівня цукру в крові, зменшення вироблення глюкози в печінці та збільшення чутливості до інсуліну. При цьому є дані про зниження ризику раку молочної залози при його застосуванні. Серед неприємних побічних ефектів найчастіше зустрічаються розлади травлення, нудота, запаморочення.

Оргазм

Препарат: антидепресанти

При застосуванні деяких з них, наприклад, тразодону, повідомляли про появу спонтанних оргазмів. Це пов'язують із впливом на передачу серотоніну в нервових закінченнях. При зменшенні дози або його скасовуванні побічний ефект зникає. Але також антидепресанти часто знижують статевий потяг і здатність відчувати оргазм.

Зниження ваги

Препарат: топірамат

Цей протисудомний препарат використовують у лікуванні епілепсії, а й у профілактики нападів мігрені. Його побічний ефект у вигляді придушення апетиту і, як наслідок, зниження ваги може бути корисним для людей з ожирінням. Але при цьому препарат знижує концентрацію уваги та викликає запаморочення.

Зменшення ризику інфаркту та інсульту

Препарат: вакцини проти грипу

Опубліковано дані, що підтверджують, що щеплення проти грипу зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Це пов'язано з тим, що грип – вагомий фактор появи серцево-судинних катастроф і захист від хвороби може запобігти інфаркту або інсульту. Після щеплення найчастіше може турбувати біль у місці введення вакцини, стомлюваність та головний біль.

Творчість

Препарат: леводопа

Його використовують для лікування Хвороба Паркінсона (ХП). При ньому бракує дофаміну в мозку, що і викликає багато рухових порушень. Виявилося, що у деяких пацієнтів з ХП на фоні лікування леводопою з'являються творчі здібності, наприклад, до живопису, поезії чи ліплення. Застосовують препарат суворо за необхідністю, адже серед побічних ефектів є порушення серцевого ритму, розвиток мимовільних рухів і психічних порушень.