Вміст у воді антидепресанту флуоксетину робить риб схожими на зомбі – вони втрачають свою індивідуальність. Раніше допускалося, що зміни в поведінці можуть зникнути в міру звикання до фармацевтичного забруднення. Але це не так.

Ефект зберігається поколіннями. Це показали експерименти австралійських вчених.

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Як відбувалося дослідження

Вони впіймали 3600 одного виду риб – гупі й розділили на три групи. Перша жила в чистій прісній воді, друга – в акваріумах з концентрацією флуоксетина, зазвичай зустрічається в дикій природі. Третя – у воді з підвищеним вмістом препарату, який спостерігається в водоймах поряд зі стоками очисних споруд.

Вчені спостерігали за рибами два роки. За цей час виросло шість поколінь гуппі. Виявилося, що у тих, які жили в чистій воді, є різні варіанти поведінки. Деякі риби були активні, інші – ліниві та апатичні.

Вплив антидепресантів на риб

В акваріумах з флуоксетином варіації були обмежені: риби втрачали індивідуальність і поводилися, як зомбі. При цьому відмінності в поведінці окремих гуппі зменшувалися у міру збільшення дози.

Це було зафіксовано під час експериментів у новому акваріумі з білим фоном і імітацією укриття, в яке рибки повинні були сховатися. Змінена поведінка показала, що фармацевтичне забруднення може зробити популяції риб вразливими перед хижаками та іншими загрозами.

Як антидепресанти потрапляють у водойми

Флуоксетин потрапляє у водойми через каналізацію. Річ у тім, що більшість препаратів всмоктуються в організмі людини лише частково. Залишки хімічних речовин виводяться при відвідуванні туалету.