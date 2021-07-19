Прийом антибіотиків в дитинстві змінює структуру мозку

Вчені зі США провели лабораторне дослідження, яке показало, що пеніцилін змінює не тільки мікробіоту у новонароджених, але й експресію генів в ключових ділянках мозку.

Внаслідок вживання антибіотиків змінюється експресія генів в тих ділянках мозку, які відповідають за розвиток, пам'ять та реакцію на стрес і страх. Тож автори дослідження рекомендують скоротити застосування антибіотиків при лікуванні вагітних і новонароджених або використовувати альтернативні види терапії там, де це можливо.

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Пеніцилін і його похідні найпоширеніші антибіотики в педіатрії по всьому світі. Але кількість доказів зв'язку кишкового тракту з мозком зростає. Якщо ця вісь порушується, вона може привести до перманентної зміни структури й функції мозку, тобто до нейропсихіатричних і нейродегенеративних захворювань в дитячому віці та в зрілості.

Як проводилось дослідження

Вчені порівняли мишей, яким до народження або безпосередньо після вводили пеніцилін, з контрольною групою.

У гризунів з першої групи відбулися істотні зміни в кишковій мікробіоті, а також експресії генів префронтальної кори й мигдалин – двох головних ділянках мозку, які відповідають за розвиток пам'яті та за реакцію на страх і стрес.

За минулі десятки років відбулося зростання випадків нейродегенеративних захворювань у дітей, включаючи розлади аутичного спектра, синдрому дефіциту уваги, гіперактивності й проблем з навчанням. Хоча причиною може бути також підвищення обізнаності та діагностики, не виключено, що відповідальність лежить і на порушеннях в церебральної експресії генів в ранньому віці,

– сказав директор Центру передової біотехнології та медицини в Університеті Рутгерса.

Яким шляхом антибіотики впливають на розвиток мозку ще неообхідно встановити. Тож науковці планують продовжувати свої дослідження.