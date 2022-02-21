Молнупіравір вже доставили до регіонів. Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
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Очільник МОЗ наголосив, що препарат заборонено продавати в аптеках. А отримати його можна тільки після призначення лікаря.
Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами,
– розповів Ляшко.
Що відомо про застосування Молнупіравіру
- На днях у МОЗ повідомили, що до України прибули великі партії ліків для лікування коронавірусу.
- Спочатку відбулась поставка перших 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір.
- Згодом прибуло ще 135 тисяч курсів препарату.
- Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.