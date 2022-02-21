Призначає тільки лікар: у МОЗ розповіли, хто може отримати інноваційні ліки від коронавірусу

У вільному продажі в аптеках не можна придбати ліки від коронавірусу Молнупіравір. Препарат доступний безоплатно, але лише у медзакладах.

Молнупіравір вже доставили до регіонів. Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Очільник МОЗ наголосив, що препарат заборонено продавати в аптеках. А отримати його можна тільки після призначення лікаря.

Молнупіравір призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи важкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами,

– розповів Ляшко.

Що відомо про застосування Молнупіравіру