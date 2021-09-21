Про COVID-сертифікати, роботу з лікарями та нові "фішки": відверте інтерв'ю з главою Helsi
Джерело:24 канал
Helsi – стала найпопулярнішою системою серед медичних сервісів в Україні. У нових реаліях з'явилися можливості записатись до лікаря на прийом онлайн, бачити дані про вакцинацію й не тільки.
Про можливості застосунку, як вибрати сімейного лікаря, що робити, якщо немає даних про вакцинацію, та як діяти тим, у кого немає доступу до інтернету? Про все це й не тільки – в ексклюзивному інтерв'ю для Здоров'я 24 розповів Євген Донець – СЕО медичної інформаційної системи Helsi.
Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Про систему Helsi та як "створювали цілу культуру"
Розкажіть про Helsi як сервіс. Поговорімо про головні досягнення?
Насправді тема останніх тижнів – це наші досягнення з додатком. Ми його запустили буквально на початку цього (2021 – 24 канал) року. На сьогодні назбирали 1,1 мільйона користувачів. Треба сказати, що наш сервіс одразу був орієнтований на пацієнтів й досягнення в додатку – це показник того, що ми рухаємось у правильному напрямку.
До речі, цього року буде ювілей – 5 років від запуску сервісу. Починався він на базі одного району в Києві – це Подільський район. Це було 4 медичні заклади. Головне завдання стояло – під'єднати їх до електронного запису на прийом, зробити зручний запис для пацієнтів. Станом на сьогодні сервіс, по суті, це 2 великих кити – це пацієнти й лікарі.
Євген Донець / Фото Helsi
Лікарі – автоматизації всіх внутрішніх процесів, насамперед виконання всіх вимог, які зараз диктує держава. Як-от вакцинація, сертифікати. А починалось усе з контрактування з НАЗК, з підписання декларацій. Ми були першою системою в Україні, яка почала підписувати декларації. І навіть у той час, коли ще ніхто їх не підписував, більшість закладів до нас приєдналися і ми почали із ними експериментувати.
Варто розказати, що ми за 5 років стали найбільшою в Україні інформаційною медичною системою, яка надає цей сервіс медзакладам. Ми здебільшого працюємо з комунальними медичними закладами, але нещодавно почали приєднуватися й комерційні, які теж користуються функціям.
Друге, у нас величезний пул пацієнтів, які скористалися або записом на прийом, або ведуть свою медичну історію в електронному вигляді, слідкують за вакцинацією, за своїм призначенням лікаря, тому в додатку є можливість і забронювати ліки в аптеці.
Про безпеку даних
Розкажіть, будь ласка, про доступ до даних. Де вони взагалі зберігаються, наскільки захищені персональні дані, конфіденційність. Чи поширюється десь інформація?
Ідеологічно, ми зразу хотіли бути провайдером медичних даних пацієнтів. Їх в усьому світі категоризують як "чуттєві дані" і вони співмірні з фінансовими, банківськими даними. Спочатку ми до них так і ставились. Тому для нас дуже важливо було балансувати між доступом, зручністю для сервісу й безпекою тих даних, які вносять.
Тому ми із самого початку будували ланцюжок, у якому маємо право на рівні законодавства брати ці дані, змушували реєстратури, підписувати згоду на обробку персональних даних, повідомляли уповноваженого з прав людини й будували цілий юридичний процес, який відповідає потребам і забезпечує наше право обробляти та зберігати ці дані.
Зверніть увагу Назвали найпопулярніший медичний мобільний додаток в Україні
Звичайно, здебільшого дані збирає і вносить сам медичний заклад чи лікар, вони й так мають доступ до них. Але у зв'язку з тим, що електронні системи мають іншу концепцію від паперових, то ми, по суті, створювали певну культуру користування такими сервісами з великою кількістю даних серед медзакладів. І ми не просто як сервіс маємо захищати ці дані, але і створювати цілий процес, у якому дані безпечно збираються й захищаються.
Загалом є 2 підходи:
- виконання українського законодавства й ми від цього нікуди не дінемось. Ми підключенні до державного реєстру пацієнтів, тому зобов'язані мати атестат держспецзв'язку – це документ, який засвідчує, що ми як система пройшли перевірку і відповідаємо вимогам захисту інформації на рівні держави. Крім того, у нас є контролюючий орган при уповноваженому, який відповідає за роботу з персональними даними.
- інша історія – це фактичний захист даних, використання сучасних технологій для захисту. Це для нас важливо, тому що не тільки юридично, а і фактично нам доводиться їх захищати. Ми використовуємо тільки трендові сучасні технології, які є зараз світі й намагаємось завжди відповідати безпековим трендам.
Helsi – це про доступ до медицини
Наприклад, у мене є акаунт в Helsi, чи може будь-який лікар подивитися на мої дані, щеплення чи направлення?
Є безпека даних і розмежування даних всередині. Ми будуємо так, що ваш сімейний лікар, звичайно, має доступ до картки, тому що це його зобов'язання підтримувати ваше здоров'я. Також у системі є можливість зазначати лікуючого лікаря (якщо сімейний вам його призначив, то він теж отримає доступ до основної частини ваших медичних даних, які не стосуються окремих захворюваннях, які потрапляють під специфічне законодавство).
Helsi – це про доступ до медицини / Фото Helsi
Також лікар може отримати доступ до ваших даних, після того, як ви записалась до нього на прийом. Тому що йому потрібно буде підготуватися до прийому, подивитися що за людина, які в неї анамнез життя, чи є установлений епізод захворювання. А також лікар, до якого ви прийшли без запису й не давали йому доступу, може в принципі шукати ваші дані в системі, може навіть знайти, але для того щоби "провалитися" далі в картку, він повинен внести цілу низку ідентифікаторів. Тобто, ми не суворо забороняли, але обмежували без певної кількості знань доступ до цих даних.
Чому важливо таки давати лікарю доступ до цих даних? Тому що ми стикаємося з проблемою того, що:
- чому лікар записав чи не записав мене на прийом;
- коли лікарі чи пацієнти скаржаться, що важко знайти направлення.
Фактично, ця безпека – це завжди баланс між зручністю для користувачів і між захистом інформації. Нам поки що вдається балансувати, тому що жодних суттєвих проникнень ми не спостерігали. Дійсно, бувають проблеми, пов'язані з тим, що в акаунті може бути вказано неправильний номер чи ІПН. Це дійсно буває, враховуючи, що в нас дуже багато користувачів, більше ніж у будь-якої іншої медичної інформаційної системи. Тож можуть бути співпадіння, навіть при помилці на одну цифру.
Євген Донець
"Станом на сьогодні для нас це є суттєвою проблемою, ми хочемо з цим боротися шляхом впровадження більш зручної ідентифікації. Тобто, може бути через банк ID, електронний підпис, Дія-підпис. Це все ми хочемо впроваджувати на рівні нашої системи, але треба чітко розуміти, що ми хочемо бути загальнодоступними. Ми не хочемо працювати тільки з діджитальною авдиторією чи інфлуенсерами".
Ми хочемо охопити більш глобальну, серед якої є й бабусі, дідусі, молода людина й маленька дитина. У всіх має бути більш простий та зрозумілий доступ до системи. Тому що Helsi – це про доступ до медицини, ми не є безпосередньо медициною, а провайдером для людини, яка хоче отримати медпослугу.
COVID-сертифікати і вакцинації в Helsi
Давай тоді перейдемо до сертифікатів вакцинації, їхнє відображення в Helsi, у Дії. Часто траплялися випадки, коли були проблеми з завантаженням у додатку, бо лікар вніс, наприклад, не ту цифру. Як ці дані з'являються безпосередньо в додатку? І що взагалі робити, якщо вакцинації немає в додатку?
Це маст-хев тема. Вона зараз дуже важлива. Зараз є приблизно 40 різних систем, які так чи інакше підключені до електронної системи охорони здоров'я. Ми брали участь в організаційних процесах створення цих центрів масової вакцинації.
Для нас вакцинація складається з двох частин: лікаря й пацієнта. Для лікаря ми даємо сервіс для внесення вакцинації в електронному вигляді. Дуже багато неточностей були пов'язані з тим, що вакцина була внесена некоректно або з помилкою.
Євген Донець про вакцинацію / Фото Helsi
Це все було пов'язано з тим, що коли починалася вакцинальна кампанія, ми на ходу готували інструменти для того, щоби працювати з великою кількістю населення. Треба розуміти, що це абсолютно новий процес. Це не просто старий процес сімейного лікаря, який поставили на електронні рейки. Ні.
Ми його створювали, моделювали разом із Департаментом охорони здоров'я, МОЗ, Мінцифри. Скажу лише, що той процес, який відбувається зараз уже зовсім не схожий на той, який був на самому початку. Тому що вона постійно модернізувалося.
Для нас було найважливіше зробити для лікарів максимально зручний інтерфейс, щоби він здійснював за короткий час максимально велику кількість операцій. Відповідно від швидкості внесення даних залежало, скільки пацієнтів можна було за день вакцинувати. Це був основний показник для нас. Тому ми в системі зробили таку річ, як швидке заповнення вакцинації: лікар обирав декілька параметрів, усі інші підтягувались.
Але бувало й таке, що вакцина прилітала з дня на день і елементарно внести в систему ці "швидкі шаблони" було нереально. Тому лікарям доводилося деякі речі робити руками. А ви розумієте, що ручне внесення, тим паче в екстрарежимі, це завжди викликає певні труднощі.
Також треба розуміти, що перший час лікарі вчилися вакцинувати, ми намагалися навчити їх вносити цю вакцину. Просто через відсутність навику користування сервісом і процесом викликали певні помилки. Наприклад, лікар замість латиниці писав літери українською.
Важливо те, що перед лікарями не стояло чіткого завдання, що вони мають обов'язково перевірити коректність внесення серії вакцини, типу чи ще чогось. Слідкували за тим, щоб усе вносити швидко.
А якісні показники почали вимірюватись у той момент, коли з'явилися ковідні свідоцтва і сертифікати. Із самого початку було запроєктовано, що є міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно формується із системи й лікар маємо вручну внести ті дані, яких не вистачає і їх можна коригувати.
А свідоцтво, яке формується в сервісі Дія, перевіряє цілу низку показників. Усі вони не були із самого початку запроєктовані як обов'язкові для перевірки. Ми в системі в себе можемо поставити валідацію, тобто перевіряти, чи збігається.
Але оскільки цього не було, і відповідно велика кількість даних накопичилась. І зараз при формуванні цього сертифікату ми отримуємо зворотний зв'язок, що в пацієнта не сформувався електронний сертифікат, хоча він точно повністю вакцинований.
І що робити в такому випадку, коли сертифікат не показується в додатку?
Ми даємо можливість не лише сформувати сертифікат, а й бачити дані про вакцинацію. Ба більше, у пацієнтському кабінеті видно, який лікар вносив вакцинацію. Конкретно в разі роботи з Helsi все достатньо просто: лікарі вже знають найбільш розповсюджені помилки.
Ви звертаєтесь до того лікаря – або записуйтесь прийом, або зв'язуєтесь із ними, якщо вказаний номер телефону. Вони можуть виправити медичний запис, який має некоректні дані й після цього сертифікат повинен сформуватись.
Є декілька основних проблем, чому сертифікат не підтягується: це серія, номер вакцини, особисті дані пацієнта можуть не збігатися, підтягується, вони могли бути внесені некоректно ще в декларацію. Лікар усе це може виправити.
Якщо щеплення робили мобільні бригади або пункти щеплення, лікаря особисто не знаємо й записатися до нього на прийом теж немає можливості?
Якщо робила мобільна бригада, усе одно відмічено, що це за лікар, звідки він, з якої лікарні. Усіх цих лікарів зняли не зі швидкої допомоги. Загалом, їх можна знайти.
Важливо, що ми чекаємо від сервісу Дія те, що при виникненні помилки сервісу буде чітко вказувати, де є помилка, наприклад, "в персональних даних і вам потрібно звернутися до сімейного лікаря", "помилка у внесені першої вакцині і вам треба звернутися до лікаря, який вносив першу вакцину".
Важливо, щоби для пацієнта було зрозуміло, куди йому рухатись. Зараз ми дуже багато займаємося тим, що просто відповідаємо на запитання про те, що щось не формується чи не працює.
Але ми як сервіс, насправді не вносимо дані. Ми відповідаємо за їхнє збереженням і обробку. Це прерогатива лікаря, але ми в будь-якому випадку направляємо пацієнта до лікаря. Єдине, що встановивши особу пацієнта, ми можемо сказати, який лікар вносив і куди йому звертатись.
Чи будуть інші вакцинації в додатку
Запис на які вакцини зараз доступний через Helsi?
Зараз запис онлайн доступний майже на всі наявні вакцини, якщо в цьому регіоні доступний Helsi. Навіть ті вакцини, які були раніше доступні лише для другої дози, зараз доступні й для першої.
Чи будуть доступні й інші щеплення, наприклад від ГРВІ чи сезонних хвороб?
Насправді ми, відволікаючись на державні великі проєкти, іноді відкладаємо на потім якісь наші штуки. Календар щеплень, як дитячих профілактичних, так і сезонних є в наших планах. Ми як технократи не можемо не прийти до цього функціоналу. Вакцинація – абсолютно нормальне явище, яке повинно показуватись в системі.
Знову ж таки, зрозумівши, як пацієнти користуються результатами щеплень, нам зараз простіше вже допроєктувати й робити зручними й всі інші щеплення. Хоча поки відмовитись від ковідних щеплень ми теж не можемо, бо поки не зрозуміло, чи будуть вони сезонними.
У Helsi є можливість отримувати електронні рецепти ліків. Як це зробити пацієнту?
Для того, щоб у пацієнта був електронний рецепт насамперед його має внести лікар. Наше головне завдання, окрім регуляторики, яку ми маємо найближчий часом дочекатися, і рецептурні препарати стануть обов'язковими до відпуску лише за е-рецептом, ми пропонуємо, стимулюємо, заохочуємо лікарів вносити всі медичні дані про пацієнта в електронному вигляді.
У нього є можливість створити медикаментозне призначення, сформувати рецепт і тоді цей рецепт потрапить у кабінет пацієнта, де він зможе його бачити й працювати з ними прямо зі свого кабінету або на вебпорталі Helsi.me або в додатку Helsi. Тому, якщо для користувача сервісу – пацієнта – є потреба в електронному рецепті, він може попросити про це в лікаря.
Але я думаю, що ми еволюційно до цього рухаємося, плюс у зв'язку з нормативним стимулюванням ми перейдемо на цю історію й більшість рецептів будуть в електронному вигляді. Це насправді дуже цікава і важлива історія, яку давно пора реалізувати. Я сподіваюсь, що в наступному (2022 – 24 канал) році із цим буде значний прогрес.
Важливо Лише за е-рецептом: як отримати препарати за програмою "Доступні ліки"
У квітні 2017 року уряд розпочав програму "Доступні ліки". Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Як відбувається співпраця з урядом?
У програмі "Доступні ліки" ми теж були одними з перших. Власне, ця програма достатньо ефективно показала користь електронного рецепта. У цій історії це фактично трекінг для держави, коли відомо, якому пацієнту, через яку аптеку, яку торгову марку відпускали. Це супер інструмент, його ефективність уже доведена за кілька років.
Зараз через нас приблизно 30 – 40 % всіх ліків відпускається за цією програмою. І найближчий час ми очікуємо на розширення цієї програми для інсулінозалежних з 1 жовтня. Відповідно, збільшується кількість препаратів, які можна відпустити.Довідка. У квітні 2017 року стартувала урядова програма "Доступні ліки". Вона дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину). Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.
Ліки за програмою "Доступні ліки" чи через електронний рецепт можна отримати в будь-якій аптеці, чи є обмеження?
Звичайно, є обмеження. Хоча у великих містах вони дуже умовні, тому що є достатня кількість учасників. Треба розуміти, що програма "Доступні ліки" передбачає компенсацію аптечному пункту за видачу препаратів. Тому ця аптека повинна бути законтрактована і відповідати певним вимогам. Головна ознака – на аптеці повинна висіти така блакитна наклейка, де написано "Доступні ліки".
Програма "Доступні ліки" / Фото Apteka.ua
Про роботу медустанов і їхню синхронізацію з електронною системою охорони здоров'я
Як лікарі можуть взагалі надавати послуги через Helsi? Їм достатньо просто зареєструватися?
Ми будуємо класичний saas-сервіс, де будь-хто може зайти й зареєструватися, відповідаючи певним вимогам, отримати доступ. Були також питання, чи не лікар може отримати доступ.
Але ми залежні від законодавства, тому в нас побудована така історія: якщо заклад має ліцензію, КВЕД (класифікація видів економічної діяльності – 24 канал) на медичну практику, то саме заклад у нас є замовником. Це може бути невеликий ФОП зі своїм кабінетом, так і велика багатопрофільна лікарня.
Для того, щоби лікар отримав доступ, повинен отримати доступ спершу керівник. Поки що в Україні законодавчо воно саме так логічно. Дійсно, мабуть, через який час ми прийдемо до того, коли лікар зможе самостійно обирати свій інструмент, але на сьогодні обирає заклад або лікар ФОП.
Скільки таких медустанов приєдналися до сервісу?
У нас закладів, які надають медичну допомогу, є приблизно півтори тисячі на сьогодні. Є заклади, які тільки зараз почали про це серйозно думати. Плюс треба розуміти, позаяк ми були дуже сильно орієнтовані на вимоги держави, на реформу, багато комерційних заходів цього боялися або просто не розуміли, для чого їм це потрібно. Зараз і комерційні заклади підключаються.
Тому зараз географія розширюється, кількість клієнтів продовжує збільшуватися. Якщо на перший етап 2018 році підключалася "первинка", декларації, зараз уже підключена вторинна і третинна медична допомога.
Про адаптацію лікарів
Як відбувалась і чи зараз триває робота з лікарями, чи відбувалося навчання? Наскільки було важко адаптувати цю систему в наші медустанови?
Коли ми починали 5 років тому, нам казали, що це нереально. І коли ми прийшли в Подільський район міста Києва, нам казали "друзі ви шості, і ви так само підете, як і всі попередні". Ми занепокоїлись, бо не хотіли бути одноденним проєктом. Ми бачили перспективи в тому, що в Україні насправді приватних медичних закладів небагато, там невелика кількість лікарів. Основна частина закладів – це комунальні.
Тому в нас була задача розв'язати всі питання, які пов'язані з бар'єрами й все-таки зайти в комунальний сектор. Ми провели тестування комп'ютерної грамотності та виявили відсоток комп'ютерно неграмотних працівників.
Яким він був?
Приблизно 65%. Але тестування виявилось не до кінця інформативним, тому що дехто навпаки боячись, що його зараз будуть змушувати щось робити, писав, що він комп'ютерно неграмотний, а дехто навпаки, боячись, що йому щось нарахують, або не нарахують – завищував ці показники.
Тому ми організовували комп'ютерні класи в медичних закладах, по 5 – 10 комп'ютерів. Створили комп'ютерні курси. Спершу 2 100 медичних співробітників міста Києва ми просто навчали комп'ютерній грамотності. Потім якийсь момент ми зрозуміли, що це ресурсозатратно і склали рекомендації, які роздали. Окремо склали експрес-курс. З цього починалося будь-яке навчання системи Helsi, без цього було дуже важко, бо:
- лікарі не хотіли, було якесь відторгнення;
- а по-друге, нам потрібен користувач, який може внести електронний рецепт, від цього залежить якість отриманих послуг.
Також є команда консультантів, яка консультує медзаклади щодо користування системою. Крім цього, у нас є вебінар для лікарів. Ми постійно спілкуємося з лікарями по регіонах, у нас є чати, де вони можуть ставити свої питання. Це безперервний процес.
Чи плануєте надалі оптимізувати роботу й полегшити її для лікарів? Зараз багато лікарів скаржаться, що потрібно багато всього заповнювати.
У нас є дуже гарні плани, вони не такі швидкі, як би хотілось. Це й розпізнавання мови, інтеграція з різними гаджетами, які спрощують життя (сканери для штрих-кодів) і провадження ідентифікаторів для аутентифікації людини.
Усе це можливо і є в нашому roadmap. Але ніщо нове не буває одразу легким і дійсно треба розуміти, що лікарі перейшли з парадигми паперових форм в електронні не просто форми, а дані. Там важливіше не в якому вигляді, а їхня точність.
Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо проблему здвоєння роботи: лікар робить усе одно спершу на папері, а тоді в електронному вигляді. З погляду ринку та держави важливо дати можливість лікарю не дублювати свою роботу.
Друге, це постійне покращення інтерфейсу. У нас є постійно зворотний зв'язок із медичними закладами, тож будь-який функціонал покращується.
Медична інформаційна система – водоспадна історія, вона ніколи не закінчується.
Ми постійно покращуємо сервіс, його адаптуємо, змінюємо верстку, вводимо нові алгоритми, щоби це було простіше. Але, на жаль, не виходить так швидко, як хочеться лікарям, тому що сервіс працює цілодобово.
Євген Донець
"Фактично стаціонари працюють і вночі, вакцинацію вносять зранку до вечора. Навіть елементарно зробити іноді якісь оновлення, то зразу люди пишуть, що сервіс не працює. Це дійсно проблема й ми з цим працюємо, щоби зробити технічно сервіс таким чином, щоби він працював безперервно".
Але ми не просто хочемо покращити роботу лікарів. Лікарі для нас – це все. Тому що саме лікар привів пацієнта в сервіс Helsi, ми дуже цінуємо нашого лікаря, тому ми спробуємо в майбутньому не просто спростити його роботу, а й давати якісь додаткові профіти.
Треба іншу сторону розуміти, що в цілому медичний бізнес пов'язаний із тим, що люди приходять із захворюванням, негативом, з проблемами й це середовище достатньо специфічне. Тому очікувати, що в ньому всі будуть щасливі дуже важко.
Лікарю насамперед треба лікувати й думати, як покращити здоров'я пацієнта. Ми як система теж про це хочемо думати, але є певні обмеження й по технічному персоналу, який теж може якусь частину інформації вносити й обробляти в системі.
Про декларації та як обирати сімейного лікаря
Поговорімо про декларації. Є якісь поради, як обрати сімейного лікаря по фото в Helsi? Є можливість залишати відгуки, але зазвичай їх дуже мало, іноді немає можливості записатися на прийом онлайн. Як можна зрозуміти, як мені правильно обрати чи змінити сімейного лікаря?
Вибір сімейного лікаря – це така хвилеподібна історія. Вона так і розвивалася. Спершу лікарі самі пропонували до себе записатись, заохочували. Потім були ще якісь компанії, які стимулювали лікаря записувати до себе пацієнтів.
Зараз ми отримали історію, коли у зв'язку з вакцинацією, тотальною увагою світу до свого здоров'я, пацієнт почав думати, хто ж такий цей мій сімейний лікар, де його знайти. Ми як сервіс за цим трендом слідкуємо.
Євген Донець – СЕО Helsi
"Розкажу інсайд: ми готуємо незабаром певні оновлення, редизайн системи, коли пацієнту буде легше знайти вільного хорошого найближчого сімейного лікаря. Це ми очікуємо вже восени".
Перше, з чого треба починати пошук лікаря, – це географія. Просто за телефоном спілкуватися з новим лікарем малоефективно, тому що однаково треба прийти познайомитись.
З погляду відгуків – вони довгий час були дуже непопулярними серед пацієнтів із двох причин: у нас не було застосунку й пацієнт входив через комп'ютер. Зараз місячних активних юзерів набагато більше в додатку.
Цікаво Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі
Рейтинг, ціна близькості (географія) – основні показники, як обрати лікаря. Зараз, якщо брати безпосередньо сімейних лікарів, то в нас є декілька маршрутів: обрати його по конкретному закладу охорони здоров'я, знайти по прізвищу за рекомендацією, передивитися його рейтинг.
Останнє про декларації. Я можу укласти декларацію через Helsi. Чи потрібно мені їхати в лікарню, щоби її підписати чи можна це зробити, не виходячи з дому?
Взагалі за ідеальною схемою, яка зараз працює, ви повинні прийти до лікаря, тому що він зобов'язаний мати вашу декларацію з живим підписом. Якщо в людини є електронний цифровий підпис, можна її було б підписатися не виходячи з дому. Але це поки не організовано на рівні центрального компонента. Ми можемо це організувати, але такий підпис у нас ніхто не прийме.
Фактично ви можете передзаповнити всі дані в системі й менше часу витратити, коли прийдете до лікаря. Зараз законодавство зобов'язує лікаря взяти живий мокрий підпис у пацієнта на видрукованій декларації.
Що робити тим, хто не має доступу до інтернету
Що робити тим, хто взагалі немає доступу до інтернету, наприклад старші люди. Як ви хочете популяризувати вас сервіс серед цих людей, бо їх насправді є дуже багато?
Ми завжди думаємо про цих людей. Helsi будувався як глобальний сервіс, ми не схожі на агрегатора через те, що ми не орієнтовані лише на диджитальну аудиторію. Ми орієнтовані на всіх користувачів медичної системи. Знаємо, що дехто приходить у реєстратуру й там потрапляє в систему Helsi.
Абсолютна більшість і майже всі мають телефон. Тому із самого початку була практика – ми створили свій кол-центр і записували на прийом пацієнтів. Потім, через який час кількість людей настільки розрослась, що ми різними містами пропонували різні схеми, де вони й аутсорсили цей процес, передавали його на реєстратури. У системі є можливість записати людину через телефон.
Важливо Не лише сертифікат про вакцинацію: уряд спростив вимоги жовтої зони
Ще є дуже багато важливих функцій, який називається "пов'язані обличчя". Ви можете в себе в системі пов'язати свою рідню. Ба більше, є поняття як верифікований зв'язок – це про безпеку даних. Наприклад, ви батьки дитини й маєте підтверджене свідоцтво про народження, то будете мати доступ до її даних. Якщо це чоловік і дружина – ви між собою не будуть обмінюватись медичними даними. Але просто записати на прийом родича завжди можна.
Про медичне страхування в Helsi
Про медичне страхування в Helsi: яке воно існує, чи я можу подорожувати із ним, наприклад за кордон?
Сервіс Helsi – не тільки про запис до лікаря, ми – про потреби в медицині. Страхування – очевидно, цікава галузь, активно нею не займаємось, тому що в нас в Україні діє корпоративне медичне страхування, а ось такого глобального страхування індивідуального фізичного обличчя – немає. Є тільки страхування при виїзді за кордон, є страхування від захворювань.
Але що за страхування ми розмістили в себе на сайті? Ми розуміли, що в нас є багато людей і більшість ходять у комунальні медичні заклади й отримують безплатно медичну допомогу, але медикаменти вони все одно споживають. Тому в нас розміщене медикаментозне страхування. Воно покликане, щоби людина мала повний комплекс послуг. Воно не покриває виїзди за кордон, це окремий тип страхування.
Ми готуємо декілька продуктів до кінця року, які теж будуть пов'язані зі страхуванням. У нас там є достатньо відомі великі партнери, і я думаю, що найближчі два-три роки страхування буде розвиватися в напрямку ближчому до фізичних облич.
Що змінила пандемія
Розкажіть про зміни, які відбулися від початку пандемії? Ви починали з конкретного району в Києві, що далі?
Так, у 2016 році ми тільки зайшли на ринок. На початку 2017 року ми почали розвивати Київ і почали працювати з великими містами – Одеса, Дніпро, Львів.
На початок пандемії ми вже були одним із найбільших медичних сервісів в Україні й працювали в більшості з первинною медичною допомогою – сімейні лікарі, терапевти й педіатри.
Євген Донець / Фото Helsi
На цей час потрапив і другий етап медичної реформи, це електронізація й реформування спеціалізованої й високоспеціалізованої меддопомоги. І ми з титанічними зусиллями запускали нові функціонали, намагалися навчати лікарів. Усе змінилось у роботі з лікарями та з медичними закладами – лікарі дуже позитивно почали сприймати вебінари та онлайн-навчання. Спершу так не було, усі, хто зміг – трансформувався.
Як пройшла адаптація до пандемії?
Ми онлайн-сервіс і в принципі електронна платформа, тому так збіглося, що ми лягаємо в парадигму світу в часи пандемії. Це історія, де менше особистих контактів, де запис не в чергу, а на конкретний час, де електронні документи
Просто так зійшлося, що тренди й стратегії розвитку нашого сервісу вони в принципі лягли й на ті тренди, які створювала нова пандемічна реальність.
Єдине, до чого ми були одразу не готові – ми хотіли спілкуватися з лікарями, головними лікарями, а тут довелося перелаштовуватись, але це стало нормальним.
Також ми прослідкували тренд на телемедичні консультації і якщо на початку пандемії цього не було, то за місяць-півтора ми підготувалися і зробили можливість лікарю надавати телемедичні консультації.
І третє, до чого ми дійшли, – це робота з вакцинацією. Це величезна кількість людей у певний час за обмеженим ресурсом. У такий час Helsi стали актуальними, оскільки став можливий запис на конкретний час.
Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією
Про плани
Розкажіть про "фішки", які ви ще плануєте зробити? Про нові вакцинації ми почули, пошук сімейного лікаря, що ще?
Ми плануємо розвивати наш додаток і буде більше можливостей по роботі з електронним рецептом та "Нашими ліками", плануємо збільшити можливість роботи зі своїми медданими, продовжувати цю історію, хочемо зробити більшу кількість нотифікацій, розвивати телемедичні консультації – у всьому світі це має попит і культуру й це економічно обґрунтованого.
Ми плануємо використовувати різні методи стимулювання – знижки, промокоди. Для лікарів – це спрощення внесення даних, робота з цими даними, протоколи лікування, усі на світі вакцинації.
Нам із вами потрібно виховувати культуру користування схожим медичним сервісом, а для медичних закладів важливо його якісно використовувати. Сучасні технології це дозволяють.