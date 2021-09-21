Про COVID-сертифікати, роботу з лікарями та нові "фішки": відверте інтерв'ю з главою Helsi

Helsi – стала найпопулярнішою системою серед медичних сервісів в Україні. У нових реаліях з'явилися можливості записатись до лікаря на прийом онлайн, бачити дані про вакцинацію й не тільки.

Про можливості застосунку, як вибрати сімейного лікаря, що робити, якщо немає даних про вакцинацію, та як діяти тим, у кого немає доступу до інтернету? Про все це й не тільки – в ексклюзивному інтерв'ю для Здоров'я 24 розповів Євген Донець – СЕО медичної інформаційної системи Helsi.

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Про систему Helsi та як "створювали цілу культуру"

Розкажіть про Helsi як сервіс. Поговорімо про головні досягнення?

Насправді тема останніх тижнів – це наші досягнення з додатком. Ми його запустили буквально на початку цього (2021 – 24 канал) року. На сьогодні назбирали 1,1 мільйона користувачів. Треба сказати, що наш сервіс одразу був орієнтований на пацієнтів й досягнення в додатку – це показник того, що ми рухаємось у правильному напрямку.

До речі, цього року буде ювілей – 5 років від запуску сервісу. Починався він на базі одного району в Києві – це Подільський район. Це було 4 медичні заклади. Головне завдання стояло – під'єднати їх до електронного запису на прийом, зробити зручний запис для пацієнтів. Станом на сьогодні сервіс, по суті, це 2 великих кити – це пацієнти й лікарі.



Євген Донець / Фото Helsi

Лікарі – автоматизації всіх внутрішніх процесів, насамперед виконання всіх вимог, які зараз диктує держава. Як-от вакцинація, сертифікати. А починалось усе з контрактування з НАЗК, з підписання декларацій. Ми були першою системою в Україні, яка почала підписувати декларації. І навіть у той час, коли ще ніхто їх не підписував, більшість закладів до нас приєдналися і ми почали із ними експериментувати.

Варто розказати, що ми за 5 років стали найбільшою в Україні інформаційною медичною системою, яка надає цей сервіс медзакладам. Ми здебільшого працюємо з комунальними медичними закладами, але нещодавно почали приєднуватися й комерційні, які теж користуються функціям.

Друге, у нас величезний пул пацієнтів, які скористалися або записом на прийом, або ведуть свою медичну історію в електронному вигляді, слідкують за вакцинацією, за своїм призначенням лікаря, тому в додатку є можливість і забронювати ліки в аптеці.

Про безпеку даних

Розкажіть, будь ласка, про доступ до даних. Де вони взагалі зберігаються, наскільки захищені персональні дані, конфіденційність. Чи поширюється десь інформація?

Ідеологічно, ми зразу хотіли бути провайдером медичних даних пацієнтів. Їх в усьому світі категоризують як "чуттєві дані" і вони співмірні з фінансовими, банківськими даними. Спочатку ми до них так і ставились. Тому для нас дуже важливо було балансувати між доступом, зручністю для сервісу й безпекою тих даних, які вносять.

Тому ми із самого початку будували ланцюжок, у якому маємо право на рівні законодавства брати ці дані, змушували реєстратури, підписувати згоду на обробку персональних даних, повідомляли уповноваженого з прав людини й будували цілий юридичний процес, який відповідає потребам і забезпечує наше право обробляти та зберігати ці дані.

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Звичайно, здебільшого дані збирає і вносить сам медичний заклад чи лікар, вони й так мають доступ до них. Але у зв'язку з тим, що електронні системи мають іншу концепцію від паперових, то ми, по суті, створювали певну культуру користування такими сервісами з великою кількістю даних серед медзакладів. І ми не просто як сервіс маємо захищати ці дані, але і створювати цілий процес, у якому дані безпечно збираються й захищаються.

Загалом є 2 підходи:

виконання українського законодавства й ми від цього нікуди не дінемось. Ми підключенні до державного реєстру пацієнтів, тому зобов'язані мати атестат держспецзв'язку – це документ, який засвідчує, що ми як система пройшли перевірку і відповідаємо вимогам захисту інформації на рівні держави. Крім того, у нас є контролюючий орган при уповноваженому, який відповідає за роботу з персональними даними. інша історія – це фактичний захист даних, використання сучасних технологій для захисту. Це для нас важливо, тому що не тільки юридично, а і фактично нам доводиться їх захищати. Ми використовуємо тільки трендові сучасні технології, які є зараз світі й намагаємось завжди відповідати безпековим трендам.

Helsi – це про доступ до медицини

Наприклад, у мене є акаунт в Helsi, чи може будь-який лікар подивитися на мої дані, щеплення чи направлення?

Є безпека даних і розмежування даних всередині. Ми будуємо так, що ваш сімейний лікар, звичайно, має доступ до картки, тому що це його зобов'язання підтримувати ваше здоров'я. Також у системі є можливість зазначати лікуючого лікаря (якщо сімейний вам його призначив, то він теж отримає доступ до основної частини ваших медичних даних, які не стосуються окремих захворюваннях, які потрапляють під специфічне законодавство).



Helsi – це про доступ до медицини / Фото Helsi

Також лікар може отримати доступ до ваших даних, після того, як ви записалась до нього на прийом. Тому що йому потрібно буде підготуватися до прийому, подивитися що за людина, які в неї анамнез життя, чи є установлений епізод захворювання. А також лікар, до якого ви прийшли без запису й не давали йому доступу, може в принципі шукати ваші дані в системі, може навіть знайти, але для того щоби "провалитися" далі в картку, він повинен внести цілу низку ідентифікаторів. Тобто, ми не суворо забороняли, але обмежували без певної кількості знань доступ до цих даних.

Чому важливо таки давати лікарю доступ до цих даних? Тому що ми стикаємося з проблемою того, що:

чому лікар записав чи не записав мене на прийом;

коли лікарі чи пацієнти скаржаться, що важко знайти направлення.

Фактично, ця безпека – це завжди баланс між зручністю для користувачів і між захистом інформації. Нам поки що вдається балансувати, тому що жодних суттєвих проникнень ми не спостерігали. Дійсно, бувають проблеми, пов'язані з тим, що в акаунті може бути вказано неправильний номер чи ІПН. Це дійсно буває, враховуючи, що в нас дуже багато користувачів, більше ніж у будь-якої іншої медичної інформаційної системи. Тож можуть бути співпадіння, навіть при помилці на одну цифру.

Євген Донець "Станом на сьогодні для нас це є суттєвою проблемою, ми хочемо з цим боротися шляхом впровадження більш зручної ідентифікації. Тобто, може бути через банк ID, електронний підпис, Дія-підпис. Це все ми хочемо впроваджувати на рівні нашої системи, але треба чітко розуміти, що ми хочемо бути загальнодоступними. Ми не хочемо працювати тільки з діджитальною авдиторією чи інфлуенсерами".

Ми хочемо охопити більш глобальну, серед якої є й бабусі, дідусі, молода людина й маленька дитина. У всіх має бути більш простий та зрозумілий доступ до системи. Тому що Helsi – це про доступ до медицини, ми не є безпосередньо медициною, а провайдером для людини, яка хоче отримати медпослугу.

COVID-сертифікати і вакцинації в Helsi

Давай тоді перейдемо до сертифікатів вакцинації, їхнє відображення в Helsi, у Дії. Часто траплялися випадки, коли були проблеми з завантаженням у додатку, бо лікар вніс, наприклад, не ту цифру. Як ці дані з'являються безпосередньо в додатку? І що взагалі робити, якщо вакцинації немає в додатку?

Це маст-хев тема. Вона зараз дуже важлива. Зараз є приблизно 40 різних систем, які так чи інакше підключені до електронної системи охорони здоров'я. Ми брали участь в організаційних процесах створення цих центрів масової вакцинації.

Для нас вакцинація складається з двох частин: лікаря й пацієнта. Для лікаря ми даємо сервіс для внесення вакцинації в електронному вигляді. Дуже багато неточностей були пов'язані з тим, що вакцина була внесена некоректно або з помилкою.



Євген Донець про вакцинацію / Фото Helsi

Це все було пов'язано з тим, що коли починалася вакцинальна кампанія, ми на ходу готували інструменти для того, щоби працювати з великою кількістю населення. Треба розуміти, що це абсолютно новий процес. Це не просто старий процес сімейного лікаря, який поставили на електронні рейки. Ні.

Ми його створювали, моделювали разом із Департаментом охорони здоров'я, МОЗ, Мінцифри. Скажу лише, що той процес, який відбувається зараз уже зовсім не схожий на той, який був на самому початку. Тому що вона постійно модернізувалося.

Для нас було найважливіше зробити для лікарів максимально зручний інтерфейс, щоби він здійснював за короткий час максимально велику кількість операцій. Відповідно від швидкості внесення даних залежало, скільки пацієнтів можна було за день вакцинувати. Це був основний показник для нас. Тому ми в системі зробили таку річ, як швидке заповнення вакцинації: лікар обирав декілька параметрів, усі інші підтягувались.

Але бувало й таке, що вакцина прилітала з дня на день і елементарно внести в систему ці "швидкі шаблони" було нереально. Тому лікарям доводилося деякі речі робити руками. А ви розумієте, що ручне внесення, тим паче в екстрарежимі, це завжди викликає певні труднощі.

Також треба розуміти, що перший час лікарі вчилися вакцинувати, ми намагалися навчити їх вносити цю вакцину. Просто через відсутність навику користування сервісом і процесом викликали певні помилки. Наприклад, лікар замість латиниці писав літери українською.

Важливо те, що перед лікарями не стояло чіткого завдання, що вони мають обов'язково перевірити коректність внесення серії вакцини, типу чи ще чогось. Слідкували за тим, щоб усе вносити швидко.