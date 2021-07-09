Про це в програмі "Перехресний допит" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Зважаючи на математичні показники, необхідного результату для цього в Україні ще немає.

До теми COVID-19, вакцинація і колективний імунітет: інтерв'ю Радуцького про те, чого чекати українцям

Що потрібно для колективного імунітету

За словами Радуцького, понад 3 мільйони введених доз в Україні – це навіть не 40% населення. Водночас для колективного імунітету необхідно вакцинувати понад 60% людей.

На жаль, про колективний імунітет нам говорити ще зарано,

– заявив він.

Зверніть увагу! Результати дослідження МОЗ свідчать, що імунітет проти коронавірусу має третина українців. Відповідне дослідження проводили спільно зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка.

Дізнайтеся більше Є чіткий план, – у МОЗ відповіли, коли Україна зможе досягти колективного імунітету від COVID-19

Інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео

COVID-19 в Україні: коротко