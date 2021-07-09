Про це в програмі "Перехресний допит" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Зважаючи на математичні показники, необхідного результату для цього в Україні ще немає.
До теми COVID-19, вакцинація і колективний імунітет: інтерв'ю Радуцького про те, чого чекати українцям
Що потрібно для колективного імунітету
За словами Радуцького, понад 3 мільйони введених доз в Україні – це навіть не 40% населення. Водночас для колективного імунітету необхідно вакцинувати понад 60% людей.
На жаль, про колективний імунітет нам говорити ще зарано,
– заявив він.
Дізнайтеся більше Є чіткий план, – у МОЗ відповіли, коли Україна зможе досягти колективного імунітету від COVID-19
Інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео
COVID-19 в Україні: коротко
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили понад 2 мільйони хворих.
- Впродовж 8 липня вакцинували 109 160 осіб. Це найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці кампанії вакцинації в державі.
- За даними експертів Київської школи економіки, спалах коронавірусу в Україні може бути вже наприкінці липня – на початку серпня. Це залежатиме від темпів поширення різних штамів COVID-19.