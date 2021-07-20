Про що думає мозок під час сну: вчені розкрили таємницю

Виявилось, що під час глибокої фази сну мозок оцінює і відбирає спогади, залишаючи тільки корисні. Для цього встановлює зв'язки між відділами.

Особливо мозок приділяє "увагу" подіям, які пов'язані з перемогою або отриманням нагороди. Та думає в основному про них.

До теми Чому сни можуть передбачати майбутні події

Такий секрет мозку розгадали вчені з Женевського університету у Швейцарії. Вони домоглися цього завдяки функціональній магнітно-резонансній томографії (фМРТ) і електроенцефалографії (ЕЕГ). Так вдалося довести, що сортування інформації, отриманої протягом дня, відбувається під час фази глибокого сну.

Щоб з'ясувати, які області мозку активуються під час сну і як ці регіони дозволяють закріпити пам'ять, ми розробили декодер, здатний розшифровувати активність мозку в глибокій фазі сну і показати, чому вона відповідає. Зокрема, ми хотіли подивитися, якою мірою позитивні емоції відіграють роль в запам'ятовуванні,

– пояснив співавтор дослідження Вірджіні Стерпеніч.

Як проводилось дослідження:

Вчені запропонували групі людей зіграти у дві гри: в одній потрібно було вийти з лабіринту, в другій – вгадувати людей. У цей час активність мозку учасників сканували за допомогою МРТ.

Такі ігри вибрали через те, що вони активують різні ділянки мозку і їх легше розрізнити на МРТ-знімках.

Окрім цього, вчені сфальсифікували результати (одна половина учасників виграла в першій грі, інша – у другій). Це для того, щоб мозок асоціював виграну гру з позитивними емоціями.

Після цього добровольці спали 1 – 2 години, а і їхню мозкову активність записували повторно.

Потім дослідники об'єднали показники ЕЕГ, яка вимірює стан сну, і функціональної МРТ, яка фотографує активність мозку кожні дві секунди.

За допомогою "нейронального декодера" вони визначили, чи проявляється активність мозку, яка спостерігається в період гри, мимовільно під час нічного відпочинку.

Мозок любить думати про хороше

Виявилось, що при глибокій фазі сну моделі активації мозку схожі на ті, які записували під час ігор. При цьому мозок в основному "думав" про перемоги.

Через два дні добровольцям запропонували пройти тест на пам'ять, пов'язаний з тими ж іграми. Під час сну знову активізувалося більше областей мозку, пов'язаних з грою, в якій учасники перемогли. Таки чином науковці продемонстрували, що у сні частіше активується пам'ять про перемоги й нагороди.