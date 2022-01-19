Про які захворювання може свідчити колір сечі

Все в добре. Не має значення, колір світло-жовтий або темно-жовтий. Бурштиновий або медовий відтінок говорить про легке зневоднення. Так може бути після інтенсивного тренування або якщо людина гуляла спекою і мало пила.

Прозора сеча

Прозора сеча свідчить, що людина п'є дуже багато води. Тілу потрібна рідина, приблизно два – три літри на добу. Але якщо пити дуже багато – сеча сама стане схожою на воду.

Якщо безбарвна сеча трапляється зрідка, турбуватися нема про що. Але якщо вона завжди така, рівень солі та електролітів в організмі може знизитися. Тоді треба зменшити темпи споживання води.

Буває й так, що сеча прозора, хоч людина п'є мало. Це може сигналізувати про проблему з нирками або діабетом. У такому разі краще звернутися до лікаря.

Помаранчева сеча

Помаранчева сеча може бути просто сигналом того, що людина мало п'є. Вона може стати такою через ліки, наприклад сульфасалазину для лікування виразкового коліту, знеболювального феназопіридину, деяких проносних та хіміотерапевтичних препаратів. Іноді помаранчева сеча вказує на проблеми з печінкою або жовчними протоками, особливо якщо у людини світлий кал.

Коричнева сеча

Коли сеча коричнева – це означає, що людина зневоднена і їй потрібно терміново попити. Якщо вода не освітлює сечу, причиною може бути в інфекції сечовивідних шляхів, захворюванні печінки, нирок або порфірії – рідкісному генетичному захворюванні, яке вражає шкіру та нервову систему.

Рожева або червона сеча

Такий колір сечі може налякати, але це не обов'язково щось серйозне. Рожевою або червоною сеча буває, якщо людина наїлася буряків або ожини. Якщо людина не їла оселедця під шубою і не запивала рифампіцин ожиновим соком – варто записатися до лікаря. Рожева або червона сеча може бути ознакою:

крові у сечі;

інфекції сечовивідних шляхів;

проблем із передміхурової залозою;

доброякісної чи ракової пухлини;

кісти нирок;

каміння в нирках або сечовому міхурі.

Синя або зелена сеча

Деякі харчові барвники можуть фарбувати сечу у зелений колір. Іноді зелена сеча свідчить про інфекцію сечовивідних шляхів, яку викликають бактерії синьогнійної палички.

Мутна сеча

Помутніти сеча може через інфекцію сечовивідних шляхів та каміння в нирках. Можливий винуватець – зневоднення. Варто пити більше води та звернутися до лікаря, якщо колір не зміниться.