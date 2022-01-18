Чому виникає відрижка

Відрижка допомагає вивести зайве повітря із верхніх відділів травного тракту. Людина ковтає зайве повітря, коли дуже швидко їсть або п'є, розмовляє під час їжі, жує жуйку, смокче льодяники, п'є газовані напої або курить.

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Коли людина заковтує зайве повітря, яке найчастіше навіть не досягає шлунка, а накопичується в стравоході. У здорової людини відрижка буває до 30 разів на день, проте при деяких станах трапляється і частіше.

Так, іноді відрижка – це ознака функціональної диспепсії (порушення травлення) або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (закиданням шлункового вмісту в стравохід). Постійна відрижка також може бути пов'язана із запаленням слизової оболонки шлунка або зараженням Helicobacter pylori – бактерією, що спричиняє виразку шлунка. У цих випадках відрижка супроводжується печією та болем у животі.

Що робити, щоб уникнути відрижки