Про здоров'я серця, метеозалежність і загрозу інфаркту: інтерв'ю з кардіологинею

Половина нашого здоров'я залежить від нашої спадковості, навколишнього середовища та розвитку медицини. Водночас інші 50% – це спосіб життя. Тому варто приділяти достатньо уваги фізичним навантаженням.

Про це в інтерв'ю 24 каналу відзначила лікарка-кардіологиня Анна Солощенко. Також вона розповіла про обстеження, вплив органів на серце, загрозу інфаркту та метеозалежність.

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Про обстеження серця

Перше, що роблять під час обстеження серця – це кардіограма. Якщо вона в нормі, але є дискомфорт, треба ще робити обстеження?

Загалом кардіограма змінюється тоді, коли є серйозна халепа: інфаркт, важка аритмія, кінцевий етап змін, які починаються за 10 – 20 років і які можна побачити не на кардіограмі, а поговоривши з пацієнтом, зробивши профілактичні аналізи, УЗД судин шиї.

Це ті судини, які першими вкажуть, чи є початковий атеросклероз чи починається формування "бляшок" в організмі. Коли погана кардіограма – час до лікарні.

Водночас я б не орієнтувалась лише на кардіограму. Бувають похапцем огляди кардіолога – подивилися, кардіограма нормальна, іди. В перекладі нашою мовою це означає – наразі в тебе інфаркту немає. Що буде через 5 хвилин – ніхто не знає.

Я б приділяла профілактичним оглядам більше часу – годину, щоб розпитати в пацієнта:

який спосіб життя він веде;

чим хворіли його батьки;

чи були випадки раптової серцевої смерті;

які аналізи.

Можна зупинити початкові зміни і не дати їм розвинутись. Коли в людини є скарги – процес зайшов дуже далеко і ми назад плівку не відмотаємо, не зробимо чисті судини.



Назад плівку не відмотаємо, – Солощенко / Скриншот з інтерв'ю

Я б радила звертатись до кардіолога всім, хто старший за 30 років для профілактичного огляду, щоб зрозуміти, що можна зробити, аби у 50 років не захворіти на інфаркт.

Про вплив органів на серце

Які порушення в інших органах можуть впливати на серце?

На серце можуть впливати майже всі органи системи. На першому місці я б відзначила рівень цукру в організмі. Люди як з цукровим діабетом, так і незначним підвищенням цукру, перебувають у зоні ризику.

Якщо є захворювання нирок, то в людини може бути підвищений тиск, підвищений ризик інфаркту. Люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту часто скаржаться на аритмію. Профілактичний огляд кардіолога містить не тільки "здорове серце". Лікарі повинні дуже злагоджено працювати, а не "футболити" пацієнта від одного лікаря до іншого, переводячи стрілки, мовляв, це не моя проблема. Анна Солощенко Лікарка-кардіологиня

Про метеозалежність

Чи існує метеозалежність? Як вона проявляється?

Дійсно є люди більш метеозалежні, ніж інші. Вони мають чутливіші рецептори до змін атмосферного тиску. Ми живемо в атмосфері і реагуємо на зміни в ній:

якщо атмосферний тиск знижується, наші судини знижують артеріальний тиск, щоб їх не розірвало на частини;

якщо змінюється погода і збільшується атмосферний тиск, то наші судини трохи підіймають тиск, щоб нам було комфортніше.

Є певні люди, які реагують різкішими змінами тиску. Гіпертоніки – це люди, які на 150 різних факторів реагують надмірним підвищенням тиску. Звідти – гіпертонічні кризи, які можуть ускладнюватися серцево-судинними катастрофами.

Що робити? Прийти завчасно до кардіолога, підібрати препарати на щоденний прийом і ви будете захищеними. Не буде гіпертонічного кризу – не буде катастрофи.

Повне інтерв'ю з кардіологинею: дивіться відео

Про пульс і спорт

Чи є якісь рекомендації, як ми можемо підтримувати серце щодня?

Якщо у вас підвищений холестерин – (треба – 24 канал) знизити його, якщо підвищений цукор – коректувати. Вчені довели, що 50% нашого здоров'я залежить від способу життя. Інші 50%:

спадковість;

навколишнє середовище;

загалом розвиток медицини.

Спосіб життя містить комплекс – регулярні фізичні навантаження з підвищенням пульсу до певних умов. Потрібно 3 – 4 рази на тиждень розганяти пульс до 60 – 75% від нашого максимального пульсу.

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Як визначити свою спортивну норму?

"Зношуємо" ми серце лише тоді, коли починаємо з нуля бігти марафон. Будь-яке фізичне навантаження повинне мати певний час підготовки. Якщо це марафон – повинні бути роки (підготовки – 24 канал).



Є люди більш метеозалежні, ніж інші, – Солощенко / Фото Pixabay

Якщо це ранішня чи вечірня пробіжка – можуть бути місяці. Ми завжди повинні орієнтуватися на пульс. Кожна людина інакше реагуватиме на певні навантаження.

Як визначити максимальний пульс?

Максимальний пульс – 220 мінус вік. Тренування повинно бути 60 – 75%. Якщо менше, то це прогулянка, а не спорт. Якщо понад 75% – буде підвищення тиску, перенавантаження серцево-судинної системи.

Водночас це не означає, що ви цю вправу ніколи не зробите. Почніть з маленького.

Наші люди – великі максималісти. Вони 10 років лежать на дивані, приходять у спортзал, а потім говорять: "Ні, це не моє".

Про інфаркт

В мого товариша серце боліло, а потім виявилось, що це невралгія. Як це визначити?

Є класичний інфаркт. Це давлячий або пекучий біль в області серця, який виникає раптово, супроводжується задишкою, холодним потом, може віддавати в ліву руку. Це те, що вивчають у школі.

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Наш організм цих книжок не читав. Буває багато різних нетипових варіантів інфаркту і серцевого нападу. Наприклад, може боліти живіт. В мене був пацієнт, в якого під час інфаркту боліла щелепа.