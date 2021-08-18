В пробірці виростили мозок з очима, які можуть бачити

Німецькі науковці здійснили прорив у вирощуванні органів в лабораторії. У мозку, який вони виростили в пробірці, з'явилися очі, які здатні бачити.

Для того, щоб краще розуміти роботу мозку, науковці створюють у своїх лабораторіях його зменшені версії – органели. Для цього у дорослих донорів беруть клітини шкіри, які перетворюють у стовбурові клітини та поміщають в культуру, яка імітує середовище розвитку мозку.

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У підсумку формується орган розміром з горошину – повноцінна тривимірна модель мозку, яку можна використовувати для досліджень.

Вчені з Університетської лікарні Дюссельдорфа пішли ще далі – вони зуміли виростити органели мозку разом з очними келихами, в яких зоровий нерв з'єднується з сітківкою ока.

Цікаво, що ці очні келихи розвинулися симетрично й саме в передній частині мінімозку. Але значно важливіше те, що ці очні келихи виявили функціональними. Вони мають різні типи клітин сітківки, які реагують на світло і посилають відповідні сигнали в мозок. В очних келихах сформувались кришталики й тканини рогівки.

Що відомо про дослідження науковців

Загалом науковці виростили 314 органоїдів з клітин чотирьох донорів.

Приблизно 72% з них сформували очні келихи.

Вони розвивалися приблизно на 30 день і досягали зрілості на 50. Це цілком збігається з термінами розвитку аналогічних структур в ембріона людини.

Технологія ще потребує доопрацювання для того, аби органели могли зберігатися довше. Але це може викликати обурення в комісії з етики. Адже навіть такий мозок може розвинути в собі зачатки самосвідомості, й ключовим елементом цього може стати саме зір.