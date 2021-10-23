Завод, який розташований на заході України, зупинявся через технічну несправність. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 22 жовтня.

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Він зазначив, що виробник кисню відразу повідомив міністерству, на нього відреагували – і потреби лікарень перекрили.

"Була певна напружена ситуація, але цей завод на Західній Україні вже сьогодні (22 жовтня – 24 канал) відновив роботу. Тому думаю, що ми пройдемо пік епідемії спокійно", – повідомив Ляшко.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Перед тим, як вони пішли на регламентні роботи, ми знайшли заміну кисню на той об'єм, який вони постачали. Ми перестрахувалися. Але у цей час у нас поламався один завод на Західній Україні. І це стало напружено, бо деякі лікарні відчули, що може не вистачати кисню".

Міністр зазначив, що 2 заводи, які зупинили роботу через регламентні роботи на 10 – 15 днів, зробили це планово.

Споживання кисню зростає

Раніше міністр казав, що у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше. Також, за його словами, є міста, які споживають по 50 тонн на добу. "Минулого піку це було 10 – 12 тонн", – додав Ляшко.