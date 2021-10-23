Проблеми з киснем: один із заводів відновив роботу після поломки

Напередодні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу. Стало відомо, що один із них знову запрацював.

Завод, який розташований на заході України, зупинявся через технічну несправність. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 22 жовтня.

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Він зазначив, що виробник кисню відразу повідомив міністерству, на нього відреагували – і потреби лікарень перекрили.

"Була певна напружена ситуація, але цей завод на Західній Україні вже сьогодні (22 жовтня – 24 канал) відновив роботу. Тому думаю, що ми пройдемо пік епідемії спокійно", – повідомив Ляшко.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Перед тим, як вони пішли на регламентні роботи, ми знайшли заміну кисню на той об'єм, який вони постачали. Ми перестрахувалися. Але у цей час у нас поламався один завод на Західній Україні. І це стало напружено, бо деякі лікарні відчули, що може не вистачати кисню".

Міністр зазначив, що 2 заводи, які зупинили роботу через регламентні роботи на 10 – 15 днів, зробили це планово.

Споживання кисню зростає

Раніше міністр казав, що у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше. Також, за його словами, є міста, які споживають по 50 тонн на добу.

"Минулого піку це було 10 – 12 тонн", – додав Ляшко.

Увага! Загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.