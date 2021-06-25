Про це Здоров'ю 24 розповів Дмитро Лебединець, лікар-невролог, керівник Інсультного центру клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, м. Київ, член робочих груп МОЗ та НСЗУ з питань інсульту, співзасновник та член Правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

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У 2020 році в Україні сталося 125 тисяч випадків інсульту. Це майже така сама кількість, що і 2019 року.

Дмитро Лебединець “Медичну допомогу мали надавати 192 лікарні – саме стільки медичних закладів уклали договори з НСЗУ на пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті". Ці лікарні відповідали вимогам НСЗУ та були готові надавати визначений Програмою медичних гарантій пакет послуг”.

Як лікують інсульт в Україні

Перш за все, нейровізуалізація. Пацієнту з підозрою на інсульт обов’язково повинні зробити комп’ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку. Доступ до КТ чи МРТ в лікарні має бути цілодобовим.

Нейровізуалізація має бути проведена протягом 60 хвилин, якщо пацієнт прибув в лікарню протягом 4,5 годин з початку інсульту. Саме 4,5 години – це терапевтичне вікно для тромболітичної терапії при ішемічному інсульту, яка передбачає введення препарату-тромболітика для розчинення тромбу. Якщо ж пацієнта доправили у лікарню не в межах терапевтичного вікна, КТ/МРТ мають зробити протягом першої доби в лікарні.

Нейровізуалізація має бути проведена протягом 60 хвилин, якщо пацієнт прибув в лікарню протягом 4,5 годин з початку інсульту. Саме 4,5 години – це терапевтичне вікно для тромболітичної терапії при ішемічному інсульту, яка передбачає введення препарату-тромболітика для розчинення тромбу. Якщо ж пацієнта доправили у лікарню не в межах терапевтичного вікна, КТ/МРТ мають зробити протягом першої доби в лікарні. По-друге, обов’язково має бути проведений скринінг на порушення ковтання.

По-третє, це проведення реабілітаційних заходів в гострому періоді інсульту, тобто під час перебування пацієнта в лікарні. Має бути надана консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини або фізичного терапевта, або ерготерапевта. Після цього за потреби повинні бути проведені реабілітаційні втручання.

В кожній лікарні, яка надає медичну допомогу при інсульті, має бути щонайменше 4 ліжка, обладнані системою постійного моніторингу серцевих скорочень, ЕКГ, тиску, сатурації та температури тіла, та з цілодобовою подачею кисню. Все це має бути не в реанімації, а в неврологічному або нейрохірургічному відділенні для надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом.

Також є перелік лабораторних досліджень, які мають зробити за потреби 24/7. А ще – мати доступ до електрокардіограми та проведення ультразвукових досліджень з доплерографією судин.

Кожна законтрактована з НСЗУ лікарня повинна проводити тромболітичну терапію пацієнтам з ішемічним інсультом, які потрапили у лікарню в межах терапевтичного вікна – протягом 4,5 години з моменту початку інсульту та виявлення перших симптомів. Це – основні вимоги.

У 2020 році пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті" мав один тариф – 26947 гривень. За 9 місяців 2020 року НСЗУ заплатила медичним закладам за послуги при інсульті 1 мільярд 360 мільйонів гривень.

Маршрут пацієнта з інсультом у 2020 році ще не регламентувався.

Наскільки ефективні нововведення

У 2020 році ми зробили перший, але дуже важливий крок для створення спроможної мережі закладів, які зможуть надавати якісну та сучасну медичну допомогу при гострому мозковому інсульті. Ми побачили, що з’явився якийсь порядок при госпіталізації пацієнтів з інсультом. Пацієнти та їхні родичі трохи краще обізнані та щось знають про те, що допомога при інсульті має надаватися в спеціалізованих лікарнях.

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Важливо розуміти, що за результатами першого року роботи Програми медичних гарантій оцінюється виконання специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, тобто кількісна та технічна сторона. Якість надання медичних послуг наразі не оцінюється. Лише опосередковано, через кількість тромболізисів та рівень госпітальної летальності, ми можемо говорити про якість надання медичних послуг при інсульті.

Але ми побачили більшу кількість пацієнтів з інсультом, яким була зроблена нейровізуалізація. Збільшилася також кількість тромболітичної терапії. Якщо загалом по Україні кількість тромболізисів складала 1,5%, то в лікарнях, законтрактованих з НСЗУ, кількість тромболізисів була вже майже 4%. Середня госпітальна летальність по Україні з інсультом у 2020 році склала 19,8%, а в законтрактованих з НСЗУ лікарнях вона була 12%.

Дмитро Лебединець “Ці цифри говорять про те, що коли відбувається стандартизація допомоги й пацієнтів везуть в правильні лікарні, то вони отримують потрібну допомогу і вона надається краще. Вже зараз ми маємо електронні записи про медичну допомогу, яку надали пацієнтам з інсультом у 2020 році – ці дані є в системі e-health”.

За рік ми зможемо побачити, хто з пацієнтів вижив через рік після перенесеного гострого стану. Ці дані будуть аналізуватися й у такий спосіб ми вже зможемо оцінювати якість надання медичних послуг при інсульті. Такий аналіз ми матимемо наприкінці 2021 року.

Чого очікувати у 2021 році

У 2021 році пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті" вже матиме 3 тарифні пакети в залежності від послуг, які будуть надані пацієнту:

з ендоваскулярними втручаннями, зокрема з проведенням процедури механічного видалення тромбу при ішемічному інсульті – 97 821 гривню;

з тромболітичною терапією – 54 047 гривень;

без ендоваскулярних втручань та без тромболітичної терапії – 14 698 гривень.

В цю суму входитиме вартість медикаментів та виробів медичного призначення, а також зарплата медичного персоналу, харчування пацієнта та робота господарчої частини. В тариф НСЗУ входять препарати, які внесені в Національний перелік лікарських засобів. Все, що поза нацпереліком – не покриватиметься НСЗУ.

Нещодавно до Національного переліку лікарських засобів був включений препарат для тромболітичної терапії при інсульті й це означає, що тепер лікарні самі зможуть його закуповувати для своїх потреб. Кошти за нього буде відшкодовувати НСЗУ за кожний проведений тромболізис.

Світова статистика говорить про те, що найкраща виживаність та менша інвалідизація після інсульту спостерігається у тих пацієнтів, які отримали тромболітичну терапію. Тепер, коли тромболітик став доступнішим для лікарів та пацієнтів, ми очікуємо збільшення кількості тромболізисів при ішемічному інсульту, а отже – зменшення смертності та інвалідизації після інсульту.

У 2021 році оновилися також і вимоги до лікарень, які можуть надавати медичну допомогу при інсульті. Окрім тих вимог, які діяли у 2020 році, тепер в лікарнях обов’язково мають бути аспіратори та протипролежневі матраци, пристосування для ентерального харчування. У 2020 році цих вимог не було.

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Якщо лікарня хоче проводити ендоваскулярні втручання, то має відповідати додатковим вимогам, зокрема мати не менше 8 ліжок для пацієнтів з інсультом, 6 з яких мають бути з моніторингом та цілодобовою подачею кисню. Ці ліжка мають бути у відділенні неврології чи нейрохірургії. Тобто це не місця в реанімації, а саме відповідно оснащені місця у відділенні неврології.

Цього року вже регламентується і маршрут пацієнта з підозрою на інсульт. В кінці 2020 року був введений в дію відповідний наказ МОЗ. За цим наказом пацієнти мають доправлятися лише в медичні заклади, які законтрактовані з НСЗУ на надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті. На сьогодні нові маршрути створені майже в кожній області України та вони контролюються.

Маршрут пацієнта передбачає екстериторіальність допомоги.

Дмитро Лебединець “Це означає, що якщо пацієнт проживає в одній області, а лікарня, яка надає послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті" в його області розташована, наприклад, за 100 км, а в іншій області – за 50 км, то бригада екстреної медичної допомоги має транспортувати цього пацієнта в найближчу до нього лікарню, навіть, якщо вона знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці”.

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