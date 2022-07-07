Проблеми зі щитовидною залозою можуть викликати деменцію

Літні люди з гіпотиреозом, який також називають недостатньою функцією щитовидної залози, мають підвищений ризик розвитку деменції.

Нові наслідки проблем зі щитовидною залозою

До такого висновку дійшли науковці з Браунського університету. Гіпотиреоз виникає, коли щитовидна залоза не виробляє достатньо гормонів. Це може уповільнити метаболізм. Симптоми включають відчуття втоми, збільшення ваги та чутливість до холоду.

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У деяких випадках захворювання щитовидної залози були пов’язані з симптомами деменції, які можуть бути оборотними за допомогою лікування. Люди мають знати про проблеми зі щитовидною залозою як можливий фактор ризику деменції та терапію, яка може запобігти або уповільнити необоротне зниження когнітивних функцій,

– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

Для дослідження науковці проаналізували медичні карти 7843 людей, у яких нещодавно діагностували деменцію і порівняли їх з такою ж кількістю людей, які не мали деменції. Їхній середній вік становив 75 років. Дослідники шукали людей, які мали гіпотиреоз або гіпертиреоз (це коли щитовидна залоза виробляє занадто багато гормонів), він прискорює метаболізм.

Деменція – що це? Це зниження когнітивних функцій, тобто здатності мислити. При деменції деградують навички розуміння, запам'ятовування, пізнання, міркування, догляду за собою, орієнтації у просторі, мовлення та лічби.

Загалом в цій групі 102 людини мали гіпотиреоз і 133 – гіпертиреоз. Дослідники не виявили зв'язку між гіпертиреозом і деменцією.

Гіпотиреоз на 80% підвищує ризик деменції

Серед людей з деменцією 68 осіб, або 0,9%, мали гіпотиреоз, у порівнянні з 34 людьми без деменції, або 0,4%. Коли дослідники врахували інші фактори, які можуть вплинути на ризик деменції, такі як стать, вік, високий кров’яний тиск і діабет, вони виявили, що люди старше 65 років з гіпотиреозом на 80% частіше мають деменцію, ніж люди того ж віку, які не мають проблем зі щитовидною залозою. Для людей молодше 65 років гіпотиреоз в анамнезі не був пов’язаний із підвищеним ризиком деменції.