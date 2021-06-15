Як відбувалося дослідження

У дослідженні, яке провели вчені з Японії, взяли участь 635 осіб віком від 40 до 74 років, які проходили щорічне медичне обстеження. Щоб оцінити жувальні функції добровольців, їх попросили протягом 15 хвилин енергійно жувати мармеладні цукерки не ковтаючи, а потім виплюнути все, що залишилося.

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Вчені оцінили кількість цукерок, які залишилися і порахували кількість зубів у кожного учасника. Після цього вони виміряли окружність литок обох ніг, м'язову масу і силу кисті. Добровольці також заповнили анкети, де вказали дані про хронічні захворювання і харчові звички. Отримані результати автори дослідження скорегували з урахуванням статі, віку, індексу маси тіла, фізичної активності та шкідливі звички учасників.

Як здоров'я зубів впливає на стан усього організму

Виявилося, що відсутність зубів і зниження жувальної здатності пов'язані зі слабшою силою кисті, що може вказувати на саркопенію – втратою м'язової маси, а також на цукровий діабет. На думку вчених, це викликано тим, що люди з дефектами зубів не можуть пережовувати тверду їжу, в тому числі м'ясо, тому починають вживати більше м'якої їжі з високим вмістом цукру і швидких вуглеводів. Час приймання їжі також скорочується.

Автори дослідження також нагадали про те, що захворювання ясен, які можуть призвести до втрати зубів, пов'язані з інсулінорезистентністю та зниженням толерантності до глюкози, а це найважливіші фактори розвитку діабету.