У Міністерстві охорони здоров'я України моделювали ситуацію так, щоб поточний локдаун в Україні (8 – 24 січня) залишився єдиними упродовж зими та осені 2020 – 2021 років. Але коронавірус – дуже підступний, тому відомство на 100% гарантії щодо карантину давати не може.

Додаткові карантинні обмеження в МОЗ не планують

Як зауважив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, якщо все буде відбуватися так, як прогнозували в МОЗ, то ні подовження карантину, ні додаткових карантинних обмежень упродовж осінньо-зимового періоду не повинно бути. Про це Ляшко заявив у коментарі "Еспресо.TV".

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"У нас запроваджено карантинні обмеження. Якщо їх будуть дотримуватися, то ми повинні мати стабілізацію без зростання або навість спад", – додав він.

Крім того, головний санітарний лікар припустив, після того, як 25 числа знімуть жорсткі карантинні обмеження, може бути незначне зростання. Але воно, за прогнозами МОЗ, не має викликати надускладнення для системи охорони здоров'я. Тобто повинно все бути без колапсу.

Але є одне "але"

Щодо цього Ляшко навів приклад Великої Британії. Там у грудні запроваджували черговий локдаун і послабили його на період різдвяно-новорічний свят.

Але відбулася мутація. Тому в них вийшло так, що вони відкрилися, тиждень побули без значних епідобмежень і знову довелося закриватися. Тому ми не можемо давати 100% гарантію щодо наших прогнозів,

– зазанчив він.

Зауважимо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов підкреслював, коли уряд запроваджував локдаун, то виходив з того, що він тримаватиме в Україні лише 16 днів. За його словами, цей час потрібен, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19 і щоб потім уже не вводити ніяких локдаунів до весни.