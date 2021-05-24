Чи продовжиться конфлікт МОЗу і ДП "Медзакупівлі": позиція Ляшка

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що проводити медичні закупівлі повинне державне підприємство "Медичні закупівлі".

Віктор Ляшко зазначив, що ДП "Медичні закупівлі" МОЗ України повинно стати центральною закупівельною організацією.

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Я буду робити все можливе, щоб покращити закупівельну спроможність цієї інституції (ДП "Медзакупівлі") і її команди,

– зауважив Віктор Ляшко.

Крім того, міністр розповів, що уже мав зустріч з керівником ДП "Медзакупівлі" Арсеном Жумаділовим і вони начебто обговорили всі аспекти співпраці.

На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами повинен доводити, що він відповідає своїй посаді. Жодні дружні відносини або щось інше не стоятиме на перепоні прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками,

– наголосив Віктор Ляшко.

Але уточнив, що дружні відносини у нього з усіма.

Що відомо про конфлікт МОЗ та ДП "Медзакупівлі"