Чи продовжиться конфлікт МОЗу і ДП "Медзакупівлі": позиція Ляшка

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що проводити медичні закупівлі повинне державне підприємство "Медичні закупівлі".
Віктор Ляшко зазначив, що ДП "Медичні закупівлі" МОЗ України повинно стати центральною закупівельною організацією.
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Я буду робити все можливе, щоб покращити закупівельну спроможність цієї інституції (ДП "Медзакупівлі") і її команди,
– зауважив Віктор Ляшко.
Крім того, міністр розповів, що уже мав зустріч з керівником ДП "Медзакупівлі" Арсеном Жумаділовим і вони начебто обговорили всі аспекти співпраці.
На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами повинен доводити, що він відповідає своїй посаді. Жодні дружні відносини або щось інше не стоятиме на перепоні прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками,
– наголосив Віктор Ляшко.
Але уточнив, що дружні відносини у нього з усіма.
Що відомо про конфлікт МОЗ та ДП "Медзакупівлі"
- Конфлікт розпочався ще за призначення Іллі Ємця, він намагався "просунути" свою людину у відомство шляхом блокування медичних закупівель.
- Далі тиснути на ДП Медзакупівлі і зокрема, його керівника – Арсена Жумаділова продовжив його наступник Максим Степанов.
- Через суперечки, тиск і блокування провести медичні закупівлі таки не вдалось. Внаслідок цього Україна не встигла закупити ліки на майже мільярд гривень. Не були вчасно укладені контракти за 108 позиціями з 483 – МОЗ не придбали достатню кількість медпрепаратів для онкохворих, ВІЛ-позитивних, для людей з серцево-судинними захворюваннями.
- Крім того, МОЗ відсторонив ДП "Медичні закупівлі" від придбання засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та швидких.
- Відтак, було кілька гучних скандалів, наприклад, у МОЗ закупили засоби захисту для медиків за кошти ковідного фонду дорожче, а ДП "Медзакупівлі" пропонувало нижчі ціни на понад 70%.
- Також МОЗ не допустило інституцію до закупівлі вакцини проти COVID-19, а обрала міжнародну організацію Crown Agents.