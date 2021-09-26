Продукт, який знижує ризик раку кишківника

Експерименти показали, що шпинат створює в кишківнику протипухлинну активність та сприяє біорізноманіттю мікробіоти. Особливо важливо додати цей продукт в раціон людям, які мають спадкову схильністю до раку кишківника.

Спадкова форма раку товстої кишки становить приблизно 10 – 15% випадків, переважна більшість обумовлено впливом харчових канцерогенів і навколишнім середовищем. З попередніх досліджень вчені знали, що споживання зелених овочів і клітковини знижує ризики раку товстої кишки приблизно наполовину.

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Деталі дослідження

У новій роботі вчені з Техаського університету вивчали взаємозв'язок споживання шпинату, стану кишківника і активність генів в ньому.

В експериментах на моделях щурів з генетичною схильністю до раку товстої кишки вчені виявили, що добавка шпинату в раціон забезпечує протипухлинну активність в товстому і тонкому кишківнику.

Раціон також сприяв біорізноманіттю мікробіоти, а також змінював активність генів для запобігання раку. Крім того, вчені відзначили, що у тварин нормалізувався рівень жирних кислот, які регулюють запальні процеси в організмі.

Експеримент зі зміни раціону тривав протягом 26 тижнів.

Результати експерименту

Ми вважаємо, що споживання шпинату може також захистити і людей без спадкової схильності. Не варто чекати на появу поліпів, щоб розпочати профілактичні заходи,

– заявив автор роботи Родерік Дешвуд.

Аденоматозний поліпоз вважається фактором підвищеного ризику товстої кишки, при якому поліпи провокують розвиток злоякісної пухлини.

Ступінь ризику визначається за кількістю поліпів і результатами їх біопсії.