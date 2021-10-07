Його дефіцит призводить до вітамінодефіцітних анемії, а надлишок – до нудоти й головного болю. У рослинних продуктах вітаміну B12 майже немає – тільки в водоростях норі.

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В яких продуктах найбільше вітаміну B12

м'ясо;

риба;

молоко;

сир;

яйця.

Скільки потрібно споживати вітаміну B12

Людям старше 14 років рекомендують 2,4 мікрограма вітаміну на день. Це приблизно дві склянки молока. Вагітним жінкам рекомендують 2,6 мікрограма на день.

У дітей потреба залежить від віку:

від 1 до 3 років: 0,9 мкг / день;

від 4 до 8 років: 1,2 мкг / день;

від 9 до 13 років: 1,8 мкг / день.

Наслідки дефіциту вітаміну B12

Дефіцит вітаміну буває при поганому харчуванні, вітамінодефіцітних анеміях, операції на шлунково-кишковому тракті та тривалому прийомі деяких ліків. Дефіцит призводить:

до сильної стомлюваності;

млявості;

задишки;

почуттю слабкості;

головного болю;

блідої шкіри;

сильному серцебиттю;

втрати апетиту.

Кому потрібні добавки з вітаміном B12

Більшість людей отримують достатньо вітаміну з їжі. Добавка може знадобитися веганам і вегетаріанцям, оскільки в рослинній їжі вітаміну B12 майже немає – він надходить з м'ясних і молочних продуктів. Ще добавку рекомендують літнім людям – приблизно 2,4 мікрограма на день.