Не лише кава та шоколад: 14 простих продуктів, які нададуть вам заряд енергії
Кожен з нас рано чи пізно приходить до моменту, коли втома або виснаженість не покидають впродовж дня. А це доволі кепсько, адже це знижує продуктивність та негативно впливає на повсякденну діяльність.
Джерело:Healthline
Попри те, що абсолютно всі продукти дають енергію, деякі з них містять більше поживних речовин. Це допоможе підвищити рівень енергії й підтримувати пильність і концентрацію впродовж дня.
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14 продуктів, які підвищують рівень енергії
- Банани – одні з найкращих джерел енергії. Вони містять багато складних вуглеводів, калію і вітаміну B6, які можуть допомогти підвищити ваш рівень енергії.
- Жирна риба, така як лосось і тунець, є хорошими джерелами білка, жирних кислот і вітамінів групи B. Порція лосося або тунця забезпечує рекомендовану денну кількість жирних кислот омега-3 і вітаміну B12. Оптимальний рівень еритроцитів і заліза може знизити втому і підвищити рівень енергії.
- Коричневий рис – у порівнянні з білим рисом він менш оброблений і більш поживний, адже має більше клітковини, вітамінів і мінералів. Пів склянки (50 грамів) коричневого рису містить 2 грами клітковини і забезпечує більшу частину рекомендованої добової норми марганцю – мінералу, який допомагає ферментам розщеплювати вуглеводи й білки для вироблення енергії. Крім того, завдяки вмісту клітковини коричневий рис має низький глікемічний індекс. Отже, він може допомогти регулювати рівень цукру в крові й підтримувати стабільний рівень енергії впродовж дня.
- Солодка картопля – не тільки смачна, але й ефективне джерело енергії для тих, хто хоче отримати додатковий заряд енергії. 100 грам може містити до 25 грамів складних вуглеводів, 3,1 грама клітковини, 25% марганцю і колосальні 564% вітаміну А. Завдяки клітковині солодкої картоплі і складного змісту вуглеводів організм повільно їх перетравлює, що забезпечує стабільний запас енергії.
- Яйця багаті на білок, який є постійним джерелом енергії. Крім того, лейцин є найпоширенішою амінокислотою в яйцях і, як відомо, стимулює вироблення енергії декількома способами. Він може допомогти клітинам засвоїти більше цукру, стимулювати вироблення енергії в клітинах і збільшити розщеплення жиру для виробництва енергії. Крім того, яйця багаті на вітамін В. Ці вітаміни допомагають ферментам виконувати свою роль в процесі розщеплення їжі на енергію.
- Яблука – одні з найпопулярніших фруктів у світі, вони є хорошим джерелом вуглеводів і клітковини. Яблуко середнього розміру 100 грамів містить близько 14 грамів вуглеводів, 10 грамів цукру і до 2,1 грамів клітковини. Завдяки високому вмісту натуральних цукрів і клітковини яблука можуть забезпечити повільне і тривале вироблення енергії. Окрім того, в цих фруктах багато антиоксидантів. Дослідження показали, що антиоксиданти можуть сповільнювати оброблення вуглеводів організмом, що дозволяє виробляти енергію довший термін. Яблука рекомендують їсти зі шкіркою, аби отримати більше клітковини.
- Вода необхідна для життя. Вона бере участь в багатьох клітинних функціях, зокрема й у виробленні енергії. Недостатня кількість води може призвести до зневоднення, яке може уповільнити функції організму. В результаті цього людина відчуває млявість і втому.
- Йогурт – вуглеводи в йогурті зазвичай представлені у вигляді простих цукрів, таких як лактоза і галактоза. При розщепленні ці цукри можуть дати енергію. Крім того, йогурт багатий білком, який допомагає уповільнити переварювання вуглеводів, тим самим сповільнюючи викид цукрів в кров.
- Полуниця – ще один корисний фрукт, який підвищує рівень енергії, адже містить вуглеводи, клітковину і цукор. Одна склянка полуниці забезпечує 13 грамів вуглеводів, 3 грами клітковини й 100% вітаміну C. Антиоксиданти, які містяться в полуниці, не лише борються з запаленням, а й надають енергію. Окрім того, це дуже смачно.
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Квасоля багата поживними речовинами і є відмінним джерелом природної енергії, адже містить багато вуглеводів, клітковину і білок. Попри те, що видів бобів існують сотні, їхній поживний склад дуже схожий. Боби перетравлюються повільно, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові і дає вам стабільну енергію. Крім того, боби містять антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням.
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Зелений чай відомий своїм довгим списком переваг для здоров'я. Він має високу концентрацію потужних антиоксидантів, які можуть допомогти запобігти окислюваному стресу і запаленню. Як і кава, зелений чай містить кофеїн. Але, окрім того, він містить з'єднання під назвою L-теанін. L-теанін може пом'якшувати ефекти кофеїну, такі як занепокоєння і тремтіння, даючи більш плавний приплив енергії. Зелений чай знижує стомлюваність шляхом збільшення розщеплення жиру і вивільнення гормону норадреналіну.
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Буряк! Дослідження показали, що він покращує кровообіг через вміст антиоксидантів. Нітрати, які містяться в буряках у великій кількості, допомагають збільшити вироблення оксиду азоту. Надходження кисню до крові може підвищити рівень енергії, особливо під час занять спортом. Крім того, буряк багатий на вуглеводи, клітковину і цукор.
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Горіхи – відмінна закуска. Вони відомі високою калорійністю, а також високим вмістом білків, вуглеводів і корисних жирів.
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Попкорн багатий на вуглеводи та клітковину, що робить його ситним і хорошим варіантом закуски, яка підвищує рівень енергії. І він може бути здоровою їжею, якщо приготований з корисних інгредієнтів. До прикладу, за допомогою повітряного охолодження та з медом замість цукру.
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