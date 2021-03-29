Кожен з нас рано чи пізно приходить до моменту, коли втома або виснаженість не покидають впродовж дня. А це доволі кепсько, адже це знижує продуктивність та негативно впливає на повсякденну діяльність.

Попри те, що абсолютно всі продукти дають енергію, деякі з них містять більше поживних речовин. Це допоможе підвищити рівень енергії й підтримувати пильність і концентрацію впродовж дня.

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14 продуктів, які підвищують рівень енергії

Банани – одні з найкращих джерел енергії. Вони містять багато складних вуглеводів, калію і вітаміну B6, які можуть допомогти підвищити ваш рівень енергії.

Жирна риба, така як лосось і тунець, є хорошими джерелами білка, жирних кислот і вітамінів групи B. Порція лосося або тунця забезпечує рекомендовану денну кількість жирних кислот омега-3 і вітаміну B12. Оптимальний рівень еритроцитів і заліза може знизити втому і підвищити рівень енергії.

Коричневий рис – у порівнянні з білим рисом він менш оброблений і більш поживний, адже має більше клітковини, вітамінів і мінералів. Пів склянки (50 грамів) коричневого рису містить 2 грами клітковини і забезпечує більшу частину рекомендованої добової норми марганцю – мінералу, який допомагає ферментам розщеплювати вуглеводи й білки для вироблення енергії. Крім того, завдяки вмісту клітковини коричневий рис має низький глікемічний індекс. Отже, він може допомогти регулювати рівень цукру в крові й підтримувати стабільний рівень енергії впродовж дня.

Солодка картопля – не тільки смачна, але й ефективне джерело енергії для тих, хто хоче отримати додатковий заряд енергії. 100 грам може містити до 25 грамів складних вуглеводів, 3,1 грама клітковини, 25% марганцю і колосальні 564% вітаміну А. Завдяки клітковині солодкої картоплі і складного змісту вуглеводів організм повільно їх перетравлює, що забезпечує стабільний запас енергії.

Яйця багаті на білок, який є постійним джерелом енергії. Крім того, лейцин є найпоширенішою амінокислотою в яйцях і, як відомо, стимулює вироблення енергії декількома способами. Він може допомогти клітинам засвоїти більше цукру, стимулювати вироблення енергії в клітинах і збільшити розщеплення жиру для виробництва енергії. Крім того, яйця багаті на вітамін В. Ці вітаміни допомагають ферментам виконувати свою роль в процесі розщеплення їжі на енергію.

Яблука – одні з найпопулярніших фруктів у світі, вони є хорошим джерелом вуглеводів і клітковини. Яблуко середнього розміру 100 грамів містить близько 14 грамів вуглеводів, 10 грамів цукру і до 2,1 грамів клітковини. Завдяки високому вмісту натуральних цукрів і клітковини яблука можуть забезпечити повільне і тривале вироблення енергії. Окрім того, в цих фруктах багато антиоксидантів. Дослідження показали, що антиоксиданти можуть сповільнювати оброблення вуглеводів організмом, що дозволяє виробляти енергію довший термін. Яблука рекомендують їсти зі шкіркою, аби отримати більше клітковини.

Вода необхідна для життя. Вона бере участь в багатьох клітинних функціях, зокрема й у виробленні енергії. Недостатня кількість води може призвести до зневоднення, яке може уповільнити функції організму. В результаті цього людина відчуває млявість і втому.

Йогурт – вуглеводи в йогурті зазвичай представлені у вигляді простих цукрів, таких як лактоза і галактоза. При розщепленні ці цукри можуть дати енергію. Крім того, йогурт багатий білком, який допомагає уповільнити переварювання вуглеводів, тим самим сповільнюючи викид цукрів в кров.

Полуниця – ще один корисний фрукт, який підвищує рівень енергії, адже містить вуглеводи, клітковину і цукор. Одна склянка полуниці забезпечує 13 грамів вуглеводів, 3 грами клітковини й 100% вітаміну C. Антиоксиданти, які містяться в полуниці, не лише борються з запаленням, а й надають енергію. Окрім того, це дуже смачно.