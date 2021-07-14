Користь фізичних навантажень
Фізична активність має широкий спектр корисних ефектів. Вона сприяє зниженню ризику цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, покращує стан психіки, пов'язана зі здоровим старінням. У фізично активних людей рідше, ніж у пасивних, розвиваються порушення серцевого ритму, наприклад, фібриляція передсердь (миготлива аритмія).
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Попри всю користь фізичної активності, вона не захищає спортсменів від аритмії. Серед них миготлива аритмія також є найпоширенішою. Причини цього феномена вчені знають не повністю.
Вони пов'язують ризик аритмії з наслідками важких тренувань: розширенням передсердь, гормональним впливом, хронічним запаленням і деякими іншими факторами. Аритмія пов'язана зі збільшенням ризику смерті в 1,5 раза, в першу чергу, смерті від інсульту.
Нове дослідження
У новому метааналізу британські вчені уточнили ризик миготливої аритмії у спортсменів, включаючи ймовірність її появі при заняттях різними видами спорту. Вони проаналізували 13 досліджень, опублікованих в період з 1990 по 2020 рік. Їхніми учасниками були 6816 спортсменів – бігуни, плавці, лижники, футболісти, регбісти, веслярі та люди, які займаються спортивним орієнтуванням. Їхні показники порівняли з даними про 63662 учасників з контрольної групи, що не були спортсменами.
Як професійний спорт впливає на здоров'я серця
- Виявилося, що ризик миготливої аритмії у спортсменів у 2,46 раза вищий, ніж у людей, спорт для яких не є професією.
- При цьому вчені виявили, що в атлетів з супутніми чинниками ризику серцево-судинних захворювань (цукровий діабет, гіпертонія) цей ризик був не набагато вищим, ніж у людей з контрольної групи з тими ж факторами ризику.
- Однак у здорових спортсменів він був в 3,7 раза вищим, ніж у здорових учасників з контрольної групи.
- У молодих спортсменів (молодші 55 років) ймовірність розвитку миготливої аритмії була в 3,6 раза вище, ніж в групі старших спортсменів. Вони страждали від цього порушення ритму на 76% частіше, ніж не спортсмени.
- У групи, що одержувала змішаний вид навантаження (футболістів, регбістів) ризик аритмії був вищим, ніж у тих, чий вид спорту був пов'язаний з витривалістю (бігунів, плавців і інших).