Професійне заняття спортом значно підвищує ризик важкої хвороби серця

Вчені оцінили ймовірність розвитку миготливої аритмії при інтенсивних заняттях різними видами спорту. Миготлива аритмія – найпоширеніше порушення серцевого ритму. При ній серце б'ється неритмічно, передсердя скорочуються швидко.

Користь фізичних навантажень

Фізична активність має широкий спектр корисних ефектів. Вона сприяє зниженню ризику цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, покращує стан психіки, пов'язана зі здоровим старінням. У фізично активних людей рідше, ніж у пасивних, розвиваються порушення серцевого ритму, наприклад, фібриляція передсердь (миготлива аритмія).

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Попри всю користь фізичної активності, вона не захищає спортсменів від аритмії. Серед них миготлива аритмія також є найпоширенішою. Причини цього феномена вчені знають не повністю.

Вони пов'язують ризик аритмії з наслідками важких тренувань: розширенням передсердь, гормональним впливом, хронічним запаленням і деякими іншими факторами. Аритмія пов'язана зі збільшенням ризику смерті в 1,5 раза, в першу чергу, смерті від інсульту.

Нове дослідження

У новому метааналізу британські вчені уточнили ризик миготливої ​​аритмії у спортсменів, включаючи ймовірність її появі при заняттях різними видами спорту. Вони проаналізували 13 досліджень, опублікованих в період з 1990 по 2020 рік. Їхніми учасниками були 6816 спортсменів – бігуни, плавці, лижники, футболісти, регбісти, веслярі та люди, які займаються спортивним орієнтуванням. Їхні показники порівняли з даними про 63662 учасників з контрольної групи, що не були спортсменами.

Як професійний спорт впливає на здоров'я серця