Стійкий крохмаль знижує ризик раку

У міжнародному дослідженні взяли участь майже 1000 пацієнтів із синдромом Лінча (обумовлює генетичну схильність до розвитку раку) з усього світу. Науковці виявили, що регулярна доза стійкого крохмалю, також відомого як ферментована клітковина, яку приймали в середньому протягом двох років зменшила кількість онкологічних захворювань.

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Цей ефект був особливо виражений при раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, включаючи рак стравоходу, шлунка, жовчних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки. Він тривав протягом 10 років після припинення прийому добавки.

В яких продуктах міститься стійкий крохмаль

Стійкий крохмаль – це тип вуглеводів, який не перетравлюється у тонкій кишці, а ферментує у товстому кишечнику, живлячи корисні кишкові бактерії та діє як харчові волокна у травній системі. Цей тип крохмалю має кілька переваг для здоров’я та менш калорійний, ніж звичайний крохмаль.

Стійкий крохмаль міститься у вівсі, сухих сніданках, твердих сортах макаронних виробів, рисі, гороху, квасолі, а також в нестиглих бананах.

Чому добавка має такий ефект

Ми виявили, що стійкий крохмаль знижує кількість ракових захворювань більш ніж на 60%. Ефект був найбільш очевидним у верхній частині кишківника. Це важливо, оскільки рак верхніх відділів шлунково-кишкового тракту важко діагностувати, і його часто не виявляють на ранній стадії,

– пояснив професор Джон Мазерс, професор кафедри харчування людини в Університеті Ньюкасла.

За словами науковців, стійкий крохмаль може зменшити ризик розвиток раку шляхом зміни бактеріального метаболізму жовчних кислот і зменшення їхньої кількості, які можуть пошкодити нашу ДНК і зрештою викликати рак.