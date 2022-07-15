Яким буде наступний епідемічний сезон: прогнози науковців

Північній півкулі, пощастило трохи більше, ніж південній – у них раніше починається сезон грипу, а ми спостерігаємо та робимо висновки. Те, що зараз відбувається в Австралія викликає серйозне занепокоєння.

В Австралії щотижневі лабораторно підтверджені випадки грипоподібних захворювань перевищили середній показник за 5 років. До того ж знову відбувається зростання кількості хворих на COVID-19.

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Чому погіршиться ситуація з грипом

Жорсткі карантинні обмеження призвели до того, що захворюваність на ГРВІ майже зникла. Але коли обмеження почали послаблювати, народ, який остаточно втратив вакцинний імунітет проти грипу, став більш вразливим до цих вірусів. При цьому зростає тяжкість перебігу.

Хто найбільше хворіє

У структурі госпіталізацій переважають діти віком до 16 років, їх уже 58%. За захворюваністю лідирують 5 – 9-річні (1847 випадків на 100 тисяч населення), за ними – діти до 5 років (1532,7 на 100 тисяч) та 10 – 19-річні (1272,2 на 100 тисяч).

Найбільше викликає занепокоєння тенденція до подвійного удару – COVID-19 плюс грип у групах ризику (діти, люди похилого віку, люди з ослабленим імунітетом).

Які штами циркулюють

82,8% захворювань на грип типу А, причому 94,6% – без субтипу, інше – H1N1 (0.8%) і H3N2 (4,6%). Оцінити відповідність складу вакцин, рекомендованого ВООЗ, а також їхню ефективність австралійці поки не можуть.

Вакцина від грипу потрібна усім

Але експерти наголошують, що вакцинація проти грипу в будь-якому випадку зайвої не буде, накопичилася маса даних про її вплив не тільки власне на грип, але і на його ускладнення та інші супутні збитки. Щеплюватись потрібно перед початком епідемічного сезону. І якомога більшій кількості людей, а не лише групам ризику, як це було раніше.