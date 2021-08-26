Позиція МОЗ

У МОЗ оперують схожими прогнозами. Хоча глава МОЗ Віктор Ляшко раніше вже прогнозував сплеск захворюваності COVID-19. Він може трапитися взимку 2021 року.

Більше тут Україна невдовзі отримає 6,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, – Ляшко

А друга хвиля, на думку глави МОЗ, трапиться у лютому – березні 2022 року. Ляшко наголосив на тому, що систему охорони здоров'я готують до того, щоб вона змогла швидко реагувати на можливий сплеск захворювання на коронавірусну інфекцію.

Натомість головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року. За його оцінкою, сплеск заражень можливий приблизно в жовтні – листопаді.

Тоді ж МОЗ очікує на пікові навантаження на лікарні. Попри це, країна все ще залишається в зеленій зоні карантині. Втім, рівень захворюваності перевищений в деяких областях.

Що кажуть фахівці

Михайло Радуцький – глава парламентського комітету з питань здоров'я нації "Деякі вчені також прогнозують спалах недуги на вересень – жовтень. Дані ЄС і ВООЗ збігаються з цими термінами".

За його словами, загалом і влада, і МОЗ зокрема готуються до того, що тоді варто очікувати на значне погіршення ситуації. Експерти пов'язують це з поширенням небезпечного штаму Дельта. Він в 3 – 4 рази більше контагіозний, ніж Альфа-штам, нагадав президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

"Поступове зростання випадків зараз в умовах ігнорування вакцинації й протиепідемічних норм призведе до того, що подальший приріст буде набагато більш інтенсивним. Це будуть вже не сотні випадків на добу, а тисячі. Ймовірно, що у вересні – жовтні ми будемо на піку", – підкреслив Дубров.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Джерело: МОЗ