Тривожний прогноз тривалості та потужності весняної хвилі коронавірусу в Україні
Третя, весняна хвиля COVID-19 в Україні може бути небезпечнішою за осінню. Вчені НАН вважають, що вона може стати національною катастрофою.
Джерело:НАН України
Третя хвиля коронавірусу відрізняється від попередніх
Науковець Інституту біохімії ім. Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький пояснив, що весняна хвиля коронавірусу характеризується значно швидшим розповсюдженням, а також збільшенням кількості важких та летальних випадків.
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Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою,
– вважають науковці.
Висновки базуються на даних вивчення розвитку епідемії впродовж весни-літа минулого року у країнах Північної півкулі та протягом літа-осені минулого року у країнах Південній півкулі.
Ясна річ, обмежувальні протиепідемічні заходи зменшують поширення інфекції та сприяють швидшому згасанню епідемічної хвилі. Окрім того, в Ізраїлі у стримуванні нинішньої хвилі вирішальну роль відіграла масова і чітко проведена вакцинація,
– зауважив науковець.
Коли закінчиться третя хвиля: прогноз вчених
- Весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня.
- На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч (ймовірно, не підтверджено лабораторно).
- Щоденна кількість смертей сягатиме тисячі, особливо якщо можливості системи охорони здоров'я будуть вичерпані.
Чому наразі захворювання серйозніше
Коли коронавірус реплікується у заражених клітинах, він інфікує значну площу тканин поки імунна система готує відповідь.
Що дуже важливо, стає можливим так зване явище "супер-розповсюдження" – з великої площі сприйнятливого і зараженого епітелію легень виділяється величезна кількість нових вірусних часток, причому у вигляді аерозолю.
Таким чином, під час весняної хвилі легенева тканина стає первинним і основним об’єктом ураження в організмі. Відповідно, для весняної хвилі буде характерною значна кількість важких і летальних випадків.
Що можна зробити, щоб зменшити наслідки епідемії
Науковці переконують – щоб запобігти найгіршому сценарію, слід негайно запровадити на усій території України повномасштабні протиепідемічні заходи, розгортати тимчасові госпіталі і максимально прискорити вакцинацію.
Люди повинні по можливості уникати поїздок у громадському транспорті, утриматися від відвідання масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування, загалом уникати всіх контактів, без яких можна обійтися і, за можливості – вакцинуватися.
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