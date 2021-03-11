Тривожний прогноз тривалості та потужності весняної хвилі коронавірусу в Україні

Третя, весняна хвиля COVID-19 в Україні може бути небезпечнішою за осінню. Вчені НАН вважають, що вона може стати національною катастрофою.

Третя хвиля коронавірусу відрізняється від попередніх

Науковець Інституту біохімії ім. Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький пояснив, що весняна хвиля коронавірусу характеризується значно швидшим розповсюдженням, а також збільшенням кількості важких та летальних випадків.

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Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою,

– вважають науковці.

Висновки базуються на даних вивчення розвитку епідемії впродовж весни-літа минулого року у країнах Північної півкулі та протягом літа-осені минулого року у країнах Південній півкулі.

Поширення коронавірусу зменшують карантинні заходи, але

Ясна річ, обмежувальні протиепідемічні заходи зменшують поширення інфекції та сприяють швидшому згасанню епідемічної хвилі. Окрім того, в Ізраїлі у стримуванні нинішньої хвилі вирішальну роль відіграла масова і чітко проведена вакцинація,

– зауважив науковець.

Коли закінчиться третя хвиля: прогноз вчених

Весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня , а її пік припаде на початок квітня.

, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч (ймовірно, не підтверджено лабораторно).

Щоденна кількість смертей сягатиме тисячі, особливо якщо можливості системи охорони здоров'я будуть вичерпані.

Чому наразі захворювання серйозніше

Коли коронавірус реплікується у заражених клітинах, він інфікує значну площу тканин поки імунна система готує відповідь.

Що дуже важливо, стає можливим так зване явище "супер-розповсюдження" – з великої площі сприйнятливого і зараженого епітелію легень виділяється величезна кількість нових вірусних часток, причому у вигляді аерозолю.

Таким чином, під час весняної хвилі легенева тканина стає первинним і основним об’єктом ураження в організмі. Відповідно, для весняної хвилі буде характерною значна кількість важких і летальних випадків.

Що можна зробити, щоб зменшити наслідки епідемії

Науковці переконують – щоб запобігти найгіршому сценарію, слід негайно запровадити на усій території України повномасштабні протиепідемічні заходи, розгортати тимчасові госпіталі і максимально прискорити вакцинацію.

Люди повинні по можливості уникати поїздок у громадському транспорті, утриматися від відвідання масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування, загалом уникати всіх контактів, без яких можна обійтися і, за можливості – вакцинуватися.