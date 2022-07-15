Нові можливості для української медицини: у Львові підписали історичну угоду з єврокомісаркою

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав міжнародну угоду EU4 Health з єврокомісаркою з питань охорони здоров’я Стеллою Кіріакідес. Це дасть українській медицині додаткове фінансування.

Міський голова Львова зазначив, що підписання відбулось у одній з лікарень Першого медичного об’єднання. Він наголосив, що цей меморандум сприятиме будівництву та розбудові Національного реабілітаційного центру "Незламні", який побудують у Львові.

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Андрій Садовий “Це суттєвий крок до здійснення нашої мети – будівництва Національного реабілітаційного центру “Незламні” у Львові. Радий, що Львів став містом, з якого починається нова медична історія європейської України”.

Що дасть Україні підписання угоди

За словами єврокомісарки з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, угода EU4 Health дозволить Україні отримувати додаткове медичне фінансування. Також це покращить зв'язок українського МОЗ з міністрами країн Європейського Союзу – український очільник міністерства охорони здоров'я зможе звертатися до них напряму.

"Сьогодні маємо історичну подію. Ця угода дозволяє системі охорони здоров’я інтегруватись у європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Сьогодні Європа показала, що вважає нас своєю родиною", – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Що відомо про Національний реабілітаційний центр "Незламні"

У Львові збудують Національний реабілітаційний центр "Незламні" (UNBROKEN), там зможуть отримувати фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію понад 50 тисяч українців на рік. Важливим напрямком буде хірургія, зокрема реконструктивна, а також ортопедія і роботичне протезування.

Під час презентації проєкту меценати пожертвували понад 2 мільйони євро, а місто Фрайбург виділить мільйон євро на будівництво гуртожитку. А Львівський ІТ Кластер виділить кошти на створення Центру ментального здоров’я у Львові, який буде діяти в межах центру "Незламні".