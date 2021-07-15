Таку думку висловив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що коли ми платимо податки – з них формується фонд. Це і є Програма медичних гарантій.

Увага Як і де отримати COVID-сертифікати, якщо немає сімейного лікаря: пояснення Ляшка

Про програму медичних гарантій

Вона передається Національній службі здоров'я України. Та, натомість, оплачує лікарні в разі, якщо ми звернемося за медичною допомогою.

Довідка. Програма медичних гарантій має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету. Проте часто пацієнти скаржаться, що в реальності вона не працює і з них усе одно вимагають гроші за проведення операцій чи обстеження.

Крім цього, як наголосив глава МОЗу, є медичне страхування, коли люди самі звертаються за допомогою та купують страхівку. Тоді вже в певних закладах уже страхова компанія, а не держава, оплачує їм медичні послуги.

Розуміємо, що наша Програма медичних гарантій десь дає збій і треба щось робити: або звузити пакет, або розширити бюджетне фінансування, або опрацювати інші механізми,

– зазначив Ляшко.

Він додав, що про ці проблеми відомо. Ба більше, уже є знаємо шляхи їхнього вирішення.

Що передбачає медичне страхування