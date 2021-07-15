Таку думку висловив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що коли ми платимо податки – з них формується фонд. Це і є Програма медичних гарантій.
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Про програму медичних гарантій
Вона передається Національній службі здоров'я України. Та, натомість, оплачує лікарні в разі, якщо ми звернемося за медичною допомогою.
Крім цього, як наголосив глава МОЗу, є медичне страхування, коли люди самі звертаються за допомогою та купують страхівку. Тоді вже в певних закладах уже страхова компанія, а не держава, оплачує їм медичні послуги.
Розуміємо, що наша Програма медичних гарантій десь дає збій і треба щось робити: або звузити пакет, або розширити бюджетне фінансування, або опрацювати інші механізми,
– зазначив Ляшко.
Він додав, що про ці проблеми відомо. Ба більше, уже є знаємо шляхи їхнього вирішення.
Що передбачає медичне страхування
- Медичне страхування гарантує компенсацію витрат на ліки та надання медичної допомоги в разі проблем зі здоров'ям, які відповідають страховому випадку.
- Це робиться коштом страхових резервів і, як правило, за наявності договору зі страховою медичною організацією.
- Водночас людина повинна сплачувати внески до відповідних фондів.