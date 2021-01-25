Програма вакцинації проти COVID-19 матиме план по кожній області, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив уряду якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні. Так, програма має містити детальний план по кожній області.
Джерело: Офіс Президента
В Україні слід визначити чіткі терміни вакцинації. Про це під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу заявив президент Володимир Зеленський.
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Що сказав Зеленський про вакцинацію
Треба визначити кількість вакцин, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, місць щеплень,
– наголосив президент.
Він також додав, що слід "проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати".
Деталі наради щодо COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинацію в Україні можуть розпочати вже у лютому. Спершу щеплення населенню робитимуть мобільні бригади.
Перемовини щодо закупівлі вакцини наразі перебувають на завершальній стадії. Україна позитивно оцінює результати перемовин.
Вакцинація в Україні: головне
- Україна очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.
- Наразі уряд чекає на офіційну реєстрацію препаратів.
- Крім того, Україна веде перемовини про закупівлю вакцини із 6 компаніями.
- За даними МОЗ, в аптеках країни вакцина проти COVID-19 з'явиться вже влітку 2021 року. Так, люди, які не є у пріоритетних групах, зможуть зробити щеплення за власні гроші.
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