Програма вакцинації проти COVID-19 матиме план по кожній області, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив уряду якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні. Так, програма має містити детальний план по кожній області.
Джерело: Офіс Президента
В Україні слід визначити чіткі терміни вакцинації. Про це під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу заявив президент Володимир Зеленський.
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Треба визначити кількість вакцин, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, місць щеплень,
– наголосив президент.
Він також додав, що слід "проаналізувати ситуацію з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати".
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинацію в Україні можуть розпочати вже у лютому. Спершу щеплення населенню робитимуть мобільні бригади.
Перемовини щодо закупівлі вакцини наразі перебувають на завершальній стадії. Україна позитивно оцінює результати перемовин.