Українці мають жити довше, – Зеленський презентував програму "Здорова Україна"

Середня тривалість життя в Україні складає 72 роки. За цим показником ми посідаємо 115 місце у світі.

Чисельність населення України зменшується з кожним роком. Під час всеукраїнського форуму "Україна 30" Володимир Зеленський презентував програму "Здорова Україна", яка націлена на зміну способу життя кожного українця.

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Володимир Зеленський “Здоровий і активний спосіб життя мають бути популярними, мають бути в тренді. Мають стати якщо не національною ідеєю, то принаймні невід'ємною частиною нашої ментальності й стилем життя усього нашого українського суспільства".

З чого складатиметься програма "Здорова Україна"

Здорові звички починаються змалку

Перша складова програми – модель здорової школи. Це 8 компонентів задля зміцнення здоров'я учнів по всіх школах України. Серед них: зміна концепції уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, яку нині впроваджує Олена Зеленська та здорове і смачне шкільне меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Також це популяризація спортивних секцій та гуртків й нові онлайн додатки, якими можна користуватися під час занять. Будуть впроваджені й зміни, розраховані для найменших дітей. Все для того, аби зробити здоровий спосіб життя в Україні звичкою.



Модель здорової школи / Скриншот 24 каналу

Що зміниться для дорослих українців

Для тих, хто вже давно закінчив школу, розробили 2 складові програми "Здорова Україна". Їхня основна мета – зниження кількості передчасних смертей. Так, 85% передчасних смертей в Україні спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями.

Причиною 60% передчасних смертей в Україні є інфаркти та інсульти. Їхній появі сприяють відчутність фізичної активності, зайва вага, куріння, алкоголь та неправильне харчування. Але образ життя третини українців включає щонайменше 3 з цих фактори ризику.

Близько 75% українців не займаються фізичною активністю регулярно. За словами Володимира Зеленського, це відбувається з різних причин, зокрема через відсутність зручної та сучасної інфраструктури.

2 складові програми для дорослих:

Для людей віком від 55 років запровадять так звані медичні чекапи – повні медичні обмеження кожні 2 роки (а для деяких категорій кожного року). Це допоможе виявляти хвороби на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на одужання.

Третя складова програми націлена на створення активних парків та безкоштовних спортивних майданчиків по всій Україні – як і у містах, так і в маленьких селищах. На таких локаціях будуть таблички з QR-кодом. Відсканувавши його, ви перейдете на сайт, де можна обрати вправи різних комплексів та різної інтенсивності. Приємний бонус – займатися ви будете разом з українськими зірками.



Сайт ap.sportforall.gov.ua / Скриншот 24 каналу

Нині на сайті доповнюють розділ з вправами для людей з інвалідністю.