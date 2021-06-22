Українці мають жити довше, – Зеленський презентував програму "Здорова Україна"

Середня тривалість життя в Україні складає 72 роки. За цим показником ми посідаємо 115 місце у світі.
Чисельність населення України зменшується з кожним роком. Під час всеукраїнського форуму "Україна 30" Володимир Зеленський презентував програму "Здорова Україна", яка націлена на зміну способу життя кожного українця.
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Володимир Зеленський
“Здоровий і активний спосіб життя мають бути популярними, мають бути в тренді. Мають стати якщо не національною ідеєю, то принаймні невід'ємною частиною нашої ментальності й стилем життя усього нашого українського суспільства".
З чого складатиметься програма "Здорова Україна"
Здорові звички починаються змалку
Перша складова програми – модель здорової школи. Це 8 компонентів задля зміцнення здоров'я учнів по всіх школах України. Серед них: зміна концепції уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, яку нині впроваджує Олена Зеленська та здорове і смачне шкільне меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
Також це популяризація спортивних секцій та гуртків й нові онлайн додатки, якими можна користуватися під час занять. Будуть впроваджені й зміни, розраховані для найменших дітей. Все для того, аби зробити здоровий спосіб життя в Україні звичкою.
Модель здорової школи / Скриншот 24 каналу
Що зміниться для дорослих українців
Для тих, хто вже давно закінчив школу, розробили 2 складові програми "Здорова Україна". Їхня основна мета – зниження кількості передчасних смертей. Так, 85% передчасних смертей в Україні спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями.
Причиною 60% передчасних смертей в Україні є інфаркти та інсульти. Їхній появі сприяють відчутність фізичної активності, зайва вага, куріння, алкоголь та неправильне харчування. Але образ життя третини українців включає щонайменше 3 з цих фактори ризику.
Близько 75% українців не займаються фізичною активністю регулярно. За словами Володимира Зеленського, це відбувається з різних причин, зокрема через відсутність зручної та сучасної інфраструктури.
2 складові програми для дорослих:
- Для людей віком від 55 років запровадять так звані медичні чекапи – повні медичні обмеження кожні 2 роки (а для деяких категорій кожного року). Це допоможе виявляти хвороби на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на одужання.
- Третя складова програми націлена на створення активних парків та безкоштовних спортивних майданчиків по всій Україні – як і у містах, так і в маленьких селищах. На таких локаціях будуть таблички з QR-кодом. Відсканувавши його, ви перейдете на сайт, де можна обрати вправи різних комплексів та різної інтенсивності. Приємний бонус – займатися ви будете разом з українськими зірками.
Сайт ap.sportforall.gov.ua / Скриншот 24 каналу
Нині на сайті доповнюють розділ з вправами для людей з інвалідністю.