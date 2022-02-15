Прогресування хвороби Альцгеймера можна сповільнити вітамінами Е та С

Вчені з Японії виявили, що корекція дієти з додаванням до раціону великої кількості антиоксидантів може бути ефективним проти прогресування хвороби Альцгеймера.

Дослідники з Технологічного інституту Шибаури підтвердили , що прогресування хвороби Альцгеймера пов'язане з окисним ушкодженням мозку, що погіршує когнітивні функції. Нова робота базується на попередніх експериментах, де вченим вдалося довести зв'язок окисного ушкодження з дефіцитом вітаміну Е.

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Як це відбувається

Крім вироблення енергії мітохондрії також виробляють активні форми кисню (АФК), які за певних умов можуть атакувати здорові тканини та спричинити окисне ушкодження.

Це пошкодження може спричинити дисфункцію мітохондрій та призвести до загибелі клітин. Оскільки мозок використовує більше кисню, ніж інші органи, він більш уразливий для пошкодження АФК. Крім цього, є дані, що підтверджують зв'язок АФК з накопиченням білків бета-амілоїдів – ознак нейродегенерації.

Деталі дослідження

У нових експериментах на моделях мишей вчені показали, що прогресування хвороби Альцгеймера тісно пов'язане з окисним ушкодженням мозку.

Ми встановили, що окислення негативно впливає на мітохондрії, що призводить до когнітивної дисфункції,

– зауважив автор дослідження Кодзі Фукуї.

Примітно, що на тлі когнітивних погіршень у тварин не спостерігалося проблем із координацією, які часто виникають у міру прогресування хвороби. Крім того, вчені відзначили збільшення бета-амілоїдів у головному мозку тварин (особливо в гіпокампі), але не зафіксували значних змін у рівнях тау-білка.

Яке рішення запропонували вчені

Споживання антиоксидантних сполук може допомогти організму пом'якшити АФК, наприклад, за допомогою вітамінів Е та С, аби захистити таким чином мітохондрії, що збереже когнітивну функцію.

Наразі вчені планують визначити біомаркери мозку для ранньої діагностики нейродегенерації, а також вивчити сполуки з високою антиоксидантною активністю, які могли б допомогти у створенні терапії проти деменції.