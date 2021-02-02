Хлопець з Великої Британії Джозеф Флавілл нещодавно вийшов з коми, у якій перебував 10 місяців. Він взагалі нічого не знає про пандемію коронавірусу або карантин.

Джерело: The Guardian

Попри те, що хлопець перебував у комі, він встиг вже двічі перехворіти на коронавірус.

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Історія Джозефа Флавілла

1 березня 19-річний Джозеф Флавілл потрапив у ДТП та впав у кому, отримавши важкі травми. Жорсткі обмеження через COVID-19 в Європі почали вводили всього за 3 тижні після аварії.

Але поки хлопчина перебував у комі, лікарі двічі діагностували йому коронавірус. На щастя, хвороба минула без ускладнень.

Наприкінці 2020 року Джозеф вийшов із коми та почав поступово відновлюватися, але через пандемію до нього майже не пускають відвідувачів.

Родичі намагалися пояснили хлопцеві про пандемію за допомогою відеозв'язку, але поки що не зрозуміло, на скільки відновилися його розумові здібності.

Він нічого не знає про пандемію, оскільки був у комі 10 місяців. Його обізнаність зараз починає покращуватися, але ми просто не знаємо, що він розуміє,

– розповіла тітка хлопця.

Як хлопець почувається зараз