Жестова мова – шлях до безбар'єрності
Мова жестів і жестова мова – різні речі. Коли ми жестикулюємо під час розмови, показуючи ствердне "клас" чи привітно махаємо рукою – це звичайні жести, вони не складають окрему мову.
Натомість жестова мова – це візуально-жестова мова, яка має свій словник та свої правила. І так, різні країни мають різні жестові алфавіти.
До теми Що робити, якщо відчуваєте погіршення слуху та як це самому перевірити
Людина з порушенням слуху, не глухий
Людина, яка не чує, або людина з порушенням слуху – саме так варто називати людей, які не чують. Глухонімі – неправильне визначення і цьому є два пояснення:
- перше – частка "глухо"є дискримінаційною
- по-друге – люди з порушенням слуху не є німими, вони можуть спілкуватися жестовою мовою
Як порозумітись з людиною, яка не чує
Комунікувати з людиною, яка не чує, можна промовляючи слова жестами – за допомогою рухів рук та пальців. Висловити почуття та емоції допоможе міміка. У жестовій мові немає розділових знаків, акценти варто розставляти інтуїтивно.
І ще один момент — артикуляція. Багато нечуючих вміють читати по губах, тому проговорюйте все голосом, але виразно, й обличчя при цьому повинно бути відкритим.
Ми спробували вивчити мову жестів, аби показати, що це не так складно, як здається. Почнемо з привітання! Але пам'ятайте – посмішка і прояв емоції – допоможуть зрозуміти вас правильно.
На відео три варіанти – "вітаю", "доброго ранку", "добрий день" – обирайте той, який сподобався найбільше.
Якщо ви не хочете обмінятись контактами, можна попросити про це. Наприклад, сказати "напишіть мені свій номер телефону".
"Приємно бачити вас" – бути люб'язними це ознака вихованості та гарних манер.
Якщо у відповідь вам зроблять комплімент – подякуйте! Сказати "дякую" просто.
Якщо хочете попередити про небезпеку скажіть "обережно"!
Прийняти вдячність теж просто! Ось, як сказати "будь ласка" жестовою мовою!
Якщо ви в транспорті поруч з людиною, яка не чує, не варто зайвий раз штовхатись, достатньо запитати: "Ви не виходите?"
"Ні"
"Так"
Висловити своє "прохання" можна таким чином.
Побажати людині щастя можна просто сказавши – "щасти"!
А якщо ви хочете проявити свої почуття, то ось, як сказати мовою жестів "я тебе люблю"!
Стереотипний бар'єр гірше, ніж розмовний
Окрім комунікаційного бар'єра часто люди з порушеннями слуху відчувають стигму. За радянських часів сформувався культ здорової людини, поняття інклюзія не існувало, як такого, а люди з певними порушеннями не сприймались в суспільстві.
Так людей з інвалідністю поміщали в окремі установи, а в громадському просторі вони не з'являлись.
Для того, аби зруйнувати цей бар'єр, достатньо знати базові жести, кілька основних фраз жестовою мовою та бути готовим або готовою до спілкування з людьми з порушенням слуху. Для них це важливо!
Нечуючі живуть у повній ізоляції від світу звуків, вони розуміють вашу мову, а от порозумітись з вами – не завжди! Навіть кілька жестів можуть зробити їм приємно – бар'єри руйнуються.
Наступного разу, коли до вас прибуде таксі з водієм, який має порушення слуху, не ігноруйте це – подякуйте йому так, як зазичай, тільки жестовою мовою! Або зробіть комплімент нечуючому касиру – це нескладно.