Жестова мова – шлях до безбар'єрності

Мова жестів і жестова мова – різні речі. Коли ми жестикулюємо під час розмови, показуючи ствердне "клас" чи привітно махаємо рукою – це звичайні жести, вони не складають окрему мову.

Натомість жестова мова – це візуально-жестова мова, яка має свій словник та свої правила. І так, різні країни мають різні жестові алфавіти.

До теми Що робити, якщо відчуваєте погіршення слуху та як це самому перевірити

Цікаво! Є онлайн словник жестових мов світу, включно з українською жестовою мовою. Також є курс української жестової мови.

Людина з порушенням слуху, не глухий

Людина, яка не чує, або людина з порушенням слуху – саме так варто називати людей, які не чують. Глухонімі – неправильне визначення і цьому є два пояснення:

перше – частка "глухо"є дискримінаційною

по-друге – люди з порушенням слуху не є німими, вони можуть спілкуватися жестовою мовою

Як порозумітись з людиною, яка не чує

Комунікувати з людиною, яка не чує, можна промовляючи слова жестами – за допомогою рухів рук та пальців. Висловити почуття та емоції допоможе міміка. У жестовій мові немає розділових знаків, акценти варто розставляти інтуїтивно.

Крапка – пауза після речення. Знак оклику – емоції на обличчі. Знак питання – також емоція, або жест, якщо зрозуміти без цього важко.

Зоровий контакт надважливий при спілкуванні. Нечуючі сприймають світ лише візуально, під час бесіди вони завжди повертаються до співрозмовника. Погляд убік вони сприймуть як те, що їм також варто поглянути туди. Тому не варто розпочинати діалог не впевнившись у тому, що ви дивитеся один одному у вічі.

І ще один момент — артикуляція. Багато нечуючих вміють читати по губах, тому проговорюйте все голосом, але виразно, й обличчя при цьому повинно бути відкритим.

Ми спробували вивчити мову жестів, аби показати, що це не так складно, як здається. Почнемо з привітання! Але пам'ятайте – посмішка і прояв емоції – допоможуть зрозуміти вас правильно.

На відео три варіанти – "вітаю", "доброго ранку", "добрий день" – обирайте той, який сподобався найбільше.

Якщо ви не хочете обмінятись контактами, можна попросити про це. Наприклад, сказати "напишіть мені свій номер телефону".

"Приємно бачити вас" – бути люб'язними це ознака вихованості та гарних манер.

Якщо у відповідь вам зроблять комплімент – подякуйте! Сказати "дякую" просто.

Якщо хочете попередити про небезпеку скажіть "обережно"!

Прийняти вдячність теж просто! Ось, як сказати "будь ласка" жестовою мовою!

Якщо ви в транспорті поруч з людиною, яка не чує, не варто зайвий раз штовхатись, достатньо запитати: "Ви не виходите?"

"Ні"

"Так"

Висловити своє "прохання" можна таким чином.

Побажати людині щастя можна просто сказавши – "щасти"!

А якщо ви хочете проявити свої почуття, то ось, як сказати мовою жестів "я тебе люблю"!

Стереотипний бар'єр гірше, ніж розмовний

Окрім комунікаційного бар'єра часто люди з порушеннями слуху відчувають стигму. За радянських часів сформувався культ здорової людини, поняття інклюзія не існувало, як такого, а люди з певними порушеннями не сприймались в суспільстві.

Так людей з інвалідністю поміщали в окремі установи, а в громадському просторі вони не з'являлись.

Для того, аби зруйнувати цей бар'єр, достатньо знати базові жести, кілька основних фраз жестовою мовою та бути готовим або готовою до спілкування з людьми з порушенням слуху. Для них це важливо!

Нечуючі живуть у повній ізоляції від світу звуків, вони розуміють вашу мову, а от порозумітись з вами – не завжди! Навіть кілька жестів можуть зробити їм приємно – бар'єри руйнуються.

Наступного разу, коли до вас прибуде таксі з водієм, який має порушення слуху, не ігноруйте це – подякуйте йому так, як зазичай, тільки жестовою мовою! Або зробіть комплімент нечуючому касиру – це нескладно.