Пропаганда "Супутника": президент Чехії хоче відставки глави МОЗ за недовіру до препарату з РФ

Джерело:Parlamentní listy
Президент Чеської Республіки Мілош Земан планує обговорити з прем’єр-міністром країни Андрієм Бабішом можливість відставки міністра охорони здоров’я Яна Блатни і керівника Державного управління з контролю ліків Ірени Сторової через російську вакцину від коронавірусної інфекції "Супутник V".
Так, президент вважає, що на ринок країни мають бути якомога швидше допущені російська і китайська вакцини.
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Натомість очільник МОЗ хоче дочекатися реєстрації препарату контрольними органами Європейського союзу.
Мілош Земан заявив, що міністр і підпорядкована йому директорка Державного інституту з контролю за ліками Ірена Сторова відповідають за смерті громадян через те, що не допускають російську і китайську вакцини на ринок.
Земан також наполягає, що дозвіл на використання має дати національний регулятор, як це сталося раніше в Угорщині та Словаччині. Наприкінці лютого він в інтерв’ю каналу CNN заявив, що попросив вакцину "Супутник V" в розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу