Пропаганда "Супутника": президент Чехії хоче відставки глави МОЗ за недовіру до препарату з РФ

Президент Чеської Республіки Мілош Земан планує обговорити з прем’єр-міністром країни Андрієм Бабішом можливість відставки міністра охорони здоров’я Яна Блатни і керівника Державного управління з контролю ліків Ірени Сторової через російську вакцину від коронавірусної інфекції "Супутник V".

Так, президент вважає, що на ринок країни мають бути якомога швидше допущені російська і китайська вакцини.

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Натомість очільник МОЗ хоче дочекатися реєстрації препарату контрольними органами Європейського союзу.

Мілош Земан заявив, що міністр і підпорядкована йому директорка Державного інституту з контролю за ліками Ірена Сторова відповідають за смерті громадян через те, що не допускають російську і китайську вакцини на ринок.

Земан також наполягає, що дозвіл на використання має дати національний регулятор, як це сталося раніше в Угорщині та Словаччині. Наприкінці лютого він в інтерв’ю каналу CNN заявив, що попросив вакцину "Супутник V" в розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V": коротко

Європейське медичне агентство зараз розглядає заявку на реєстрацію російської вакцини.

Вакцинація російським препаратом вже триває в Угорщині.

Також "Супутник" поставлений і до Словаччини, однак вакцинація поки не розпочалася.

В Україні російську вакцину офіційно заборонили. Кабмін своїм указом не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі-агресорі.

Російські біофізики заявили про те, що препарат не варто масово застосовувати.

У ЄС кажуть, що Москва поспішає нав'язувати свій препарат іншим країнам, проте власних громадян вакцинує дуже повільно.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу